6 locuri pe care trebuie sa le vizitezi in Tunisia

Vara se apropie cu pasi repezi, iar lunile iulie si august sunt excelente pentru o escapada la plaja.

Calatoria cu camile in desertul Sahara

Daca iti doresti o vacanta in Tunisia , atunci iata care sunt cele mai atractive obiective turistice pe care nu trebuie sa le ratezi!

Daca iti doresti o experienta unica si palpitanta in vacanta ta, atunci alege o calatorie pe camila in Sahara, alaturi de un ghid cu experienta. Localnicii iti vor oferi sfaturi si chiar haine pe care sa le porti in aceasta drumetie pentru a avea o experienta autentica. Vei calari pe camile, vei atinge nisipul din Sahara si te vei bucura de cel mai frumos apus de soare.

Excursia in acest desert va fi plina de trairi deosebite, de nostalgii si de fericire. Daca te simti indraznet, opteaza pentru o excursie in care sa innoptezi sub cerul instelat si rece pentru a simti diferenta de temperatura din timpul zilei si din noapte. In cazul in care alegi aceasta varianta, ai grija la echipament deoarece noaptea pot fi chiar si 0 grade Celsius!

Capitala Tunis

Capitala Tunis este un loc rupt de lume, in care vei putea vedea numeroase obiective turistice nemaiintalnite, de la arhitectura locala, la cladiri si fantani deosebite. Totodata, restaurantele si muzeele au o cultura proprie. Daca timpul iti permite, viziteaza Parc du Belvedere, unul dintre cele mai frumoase parcuri din Tunis, palatul Dar Hussein, portul orasului si moscheea Sidi Mahrez.

Plajele din Tunisia

Culoarea apelor, nisipul fin si clima calda sunt intocmai reteta pentru o vacanta ideala. Chiar daca ti-ai propus sa vizitezi cele mai frumoase obiective turistice si intinsul desert, rezerva-ti cel putin o zi de plaja. Te vei bucura de numeroase statiuni cu deschidere la porturi de agrement si poti opta pentru foarte multe activitati, de la surfing, la schi nautic, scufundari si paragliding.

Cu atat mai mult, vei intalni pe faleze restaurante, cafenele si terase unde poti savura bauturile traditionale si sa privesti valurile calme ale Mediteranei.

Amfiteatrul roman El Djem

Imediat ce te intorci in oras, vei fi intampinat de noi aventuri, peisaje si obiective de vizitat!

Amfiteatrul roman El Djem este unul dintre obiectivele turistice principale. Acesta reprezinta gloria, mandria si puterea Imperiului Roman, si a fost folosit pentru luptele dintre gladiatori. Daca vei vizita acest loc, te vei putea plimba pe coridoarele de sub arena, poti urca in tribune si chiar sa mergi pe arena. El Djem este un sit foarte bine pastrat, iar tu vei avea parte de o experienta emotionanta, dar aparte.

Cetatea Cartagina

Rivalul Romei, Cartagina era cetatea fenicienilor ce au luptat impotriva Imperiului Roman in razboaiele punice. In prezent, ruinele orasului se afla in Tunisia, fiind unele dintre cele mai indragite obiective pentru turisti. Cetatea se afla aproape de apele cristaline ale orasului.

Satul Sidi Bou Said

Satul Sidi Bou Said este un loc pitoresc si pescaresc. Te vei putea plimba pe stradute pline de flori si te vei bucura de privelistea caselor intime, in culori de alb si albastru, asemeni marii. In capatul tuturor aleilor se va vedea Mediterana. Vei experimenta momente de pace si calm!

Tunisia este o destinatie exotica, diferita si aparte ce iti va oferi o experienta unica. Este un loc in care te vei putea regasi spiritual, iar mintea ta va fi mai clara ca nicicand. Tunisia este un loc ce are multe de oferit, asa ca pregateste-te pentru o vacanta de neuitat!