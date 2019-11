7 modalitati de ingrijire a smartphone-ului tau

Extrem de popular si util deoarece combina o multime de activitati pe care mai demult nimeni nu si le-ar fi imaginat posibile prin intermediul telefoanelor mobile, acesta este totodata si foarte sensibil. Cele mai frecvente defectiuni ale smartphone-urilor sunt generate de folosirea lor necorespunzatoare, pentru ca orice moment de neatentie poate afecta buna functionare a produsului. In mod sigur, un utilizator care a investit in dispozitivul sau isi doreste sa ii ofere un randament ridicat pentru o perioada lunga de timp si sa-l intretina in mod corespunzator, asa ca vom prezenta mai departe cateva modalitati de ingrijire a telefoanelor inteligente.

1. Folosirea husei de protectie

Principala modalitate prin care poate fi protejat un astfel de gadget este prin achizitionarea unei huse de telefon. Pe piata exista o multime de modele potrivite dispozitivului detinut sau chiar si variante universale, insa este indicat un produs confectionat din materiale de calitate. In plus, pe langa functia de protectie, carcasa ajuta si la obtinerea unui aspect personalizat, adaptat preferintelor utilizatorului.

2. Protectia ecranului

O husa pentru telefon este ideala ca sa amortizeze orice soc sau cadere, dar dispozitivele inteligente prezinta ecrane deosebit de sensibile, care trebuie protejate in mod special. Foliile aplicate pe display reprezinta o solutie excelenta in acest caz. Acestea vor feri ecranul de impuritati, zgarieturi, spargeri sau mici socuri. Indiferent daca este din plastic sau din sticla, folia nu afecteaza in nici un fel calitatea ecranului si permite utilizarea normala a telefonului.

3. Curatarea smartphone-ului cu materiale fine

Ecranul dispozitivului inteligent trebuie sters doar cu materiale fine, de preferat cele special create pentru aceasta actiune. Este recomandat sa fie folosita si o solutie speciala de curatare pentru a indeparta si cele mai mici impuritati de pe suprafata telefonului. Atunci cand se curata, se insista cu grija asupra tuturor zonelor, insa este necesar ca smartphone-ul sa fie blocat sau chiar inchis.

4. Incarcarea corespunzatoare a dispozitivului

Una dintre cauzele principale care conduce la pierderea functionalitatii gadgetului este defectarea bateriei interne. Pentru a evita aceasta situatie, este recomandat ca telefonul sa fie incarcat des, prin folosirea echipamentelor originale si fara sa se astepte epuizarea totala a bateriei. Astfel, smartphone-ul trebuie conectat la priza daca bateria scade sub 50% si deconectat dupa incarcarea completa pentru a evita ca acumulatorul sa se uzeze mult prea repede. Se utilizeaza doar incarcatorul original si este necesar ca slotul in care intra mufa sa fie curat, fara praf sau alte impuritati.

5. Reparatii doar in service-uri specializate

Chiar daca sunt dispozitive moderne si inteligente, pana si cele mai renumite modele de telefoane mobile pot avea anumite probleme de functionare. In astfel de cazuri, smartphone-ul trebuie verificat sau reparat de o persoana specializata in domeniu, pentru a nu exista riscul sa se produca si mai multe defectiuni.

6. Utilizare adecvata conditiilor meteo

Orice persoana care foloseste un telefon inteligent trebuie sa stie ca nu este indicat sa il tina prea mult in soare, deoarece razele ultraviolete pot afecta ecranul si astfel experienta vizuala va fi drastic scazuta. De asemenea, cand temperaturile sunt foarte ridicate, telefonul se supraincalzeste, in special partea din spate. Pentru a evita deteriorarea, este indicata oprirea imediata a dispozitivului. Daca temperaturile sunt foarte scazute, efectul va fi invers, si anume smartphone-ul se va raci foarte tare, iar bateria se va descarca foarte repede. Totodata, este recomandat ca gadgetul sa nu fie tinut in zone cu nisip, foarte mult praf, vant puternic sau umiditate ridicata.

7. Folosirea produsului conform instructiunilor

Orice persoana care foloseste un smartphone trebuie sa citeasca intotdeauna instructiunile de utilizarea ale dispozitivului. Aceasta reprezinta cea mai buna sursa de informare asupra produsului, mai ales ca producatorul poate mentiona detalii de intretinere si functionare specifice respectivului model.

Respectarea acestor sfaturi poate prelungi durata de viata a unui smartphone. Dispozitivele inteligente sunt unele dintre cele mai populare produse, insa majoritatea oamenilor nu cunosc gradul lor de sensibilitate si nici conditiile corecte de functionare pentru a evita defectarea rapida. Utilizarea corespunzatoare a telefoanelor inteligente asigura randamentul optim al acestora si le transforma in timp intr-o investitie excelenta.