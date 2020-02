7 obiceiuri de zi cu zi despre care nu stiai ca te ajuta sa slabesti

Nu este obligatoriu sa mergeti frecvent la sala ca sa scapati de kilogramele nedorite. De fapt, daca urmati cateva reguli simple, puteti pierde in greutate si puteti deveni mai sanatosi, in timp. Nu va imaginati ca veti slabi… vazand cu ochii. Cu ajutorul acestor obiceiuri la indemana oricui, veti pune pe primul lor sanatatea si veti slabi in acelasi timp atat cat sa va simititi bine.

Mersul pe jos.

Daca nu ati facut exercitii o perioada, poate ca ar fi cazul sa nu va apucati de antrenamente intense fara o pregatire prealabila. Mersul ar putea reprezenta preludiul de care aveti nevoie. In acest sens, faceti in fiecare dimineata o repriza de 30 de minute de mers alert. Aveti grija sa purtati incaltaminte adecvata. Si daca tot este vorba despre mersul pe jos, incercati, macar la intoarcerea de la serviciu, sa coborati din mijloacele de transport in comun mai devreme cel putin cu o statie.

Micul dejun.

Ni s-a spus inca din copilarie ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, iar daca nu sariti peste el, aveti mai multe sanse sa ardeti eficient calorii pe tot parcursul zilei. Pentru a fi intr-adevar asa, este insa nevoie ca la mic dejun sa mancam anumite alimente care ne pot ajuta sa avem energie pe parcursul intregii zile. Sunt indicate ouale fierte tari, sunca slaba si fructele. Daca alaturi de aceste alimente, mai beti si o cana mare cu ceai verde, ziua va fi perfecta!

