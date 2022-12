8 tradiții și obiceiuri de Crăciun în Bucovina. Gospodinele pregătesc 12 preparate de post

In articol:

Tradițiile de Crăciun sunt păstrate peste tot în România, din moși strămoși, de la mic la mare și în cele mai variate moduri posibile. În zona Bucovinei, perioada Crăciunului este una de poveste, unde locuitorii se asigură că nu fac abatere de la nici măcar o tradiție strămoșească. Află care sunt tradițiile de poveste din Bucovina.

Tradiții și obiceiuri de Crăciun în Bucovina

În Ajunul Crăciunului, femeile din Bucovina ascund fusele de la furca de tors sau introduc o piatră în cuptor. Astfel, vor îndepărta șerpii din preajma gospodăriei.

Tot în dimineața zilei de 24 decembrie, fecioarele care frământă cozonacii, merg în livadă și ating fiecare pom, spunând „cum sunt mâinile mele pline cu aluat, așa să fie pomii încărcați cu rod la anul”.

De Crăciun, se obișnuiește înfrumusețarea gospodăriilor și a curților. De obicei, pun sub streșini plante aromate, ce vor rămâne multe luni de anul viitor. Se pun mentă, busuioc, măghiran și ochisele.

Colindatul. Plecatul la colindat este o datină sfântă, pe care bucovinenii nu-și permit să o încalce. Încă la crăparea zilei, grupuri de câte șase tineri se întâlnesc și stabilesc niște reguli clare, printre care alegerea conducătorului de ceată.

Acesta trebuie să aibă autoritate asupra tinerilor și să fie un bun dansator.

În seara de ajun, se pregătește o masă specială, unde atmosfera Crăciunului începe cu adevărat.

Gospodinele fac colaci în formă de „8” și îi păstrează până la primăvară, când urmează să-i afume și să-i mănânce plugarii.

Tot de Crăciun, gospodinele prepară 12 feluri de mâncare de post și de pește. Cele de post sunt făcute din grâu pisat și fiert, prune afumate fierte, bob fiert, sarmale cu crupe, ciuperci tocate cu usturoi, borș de bureți și fasole fiartă.

Un obicei care se mai respectă și astăzi este fânul sub masă. Se pune fân sub fața de masă și peste aceasta se petrece un fir roșu, sub formă de cruce. Pe colțurile mesei se așază usturoi. În mijlocul mesei se pune un colac, iar în jurul acestuia cele 12 feluri de mâncare diferite.