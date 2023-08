„A aruncat-o de pe balcon” A apărut un nou martor în cazul crimei din Mangalia! Declarația care răstoarnă ancheta. Ce a făcut, de fapt, Loredana în seara în care a omorât-o pe Alina

In articol:

Are loc o răsturnare de situație în cazul crimei din Mangalia! După circa două săptămâni de la tragedie, ies la iveală detalii neașteptate și revoltătoare despre modul în care Loredana ar fi orchestrat crima prietenie sale. Pe măsură ce trec zilele, cazul devine din ce în ce mai complicat și greu de înțeles în încercarea de a se stabili cu exactitate circumstanțele în care crima a fost săvârșită de tânăra de 18 ani.

Loredana și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor

Loredana și Alina, originare din Vaslui, erau cele mai bune prietene încă de la grădiniță, însă prietenia lor a ajuns să se sfârșească într-un mod tragic. Loredana a decis să-i ia viața prietenei sale din cauza unui băiat, înjunghiind-o. Cazul tulburător i-au împins pe anchetatori să o trimită pe suspecta crimei la București pentru a fi supusă unei expertize psihiatrice, fiind cerută în același timp și o expertiză cu privire la vânătăile pe care aceasta le-a avut pe corp.

Inițial, Loredana a mărturisit în fața oamenilor legii că a căzut pe scări, după care a menționat că Alina i le-a produs, când se afla în agonie în timp ce ea încerca să-i acopere gura cu mâna pentru ca nu cumva să se audă în celelalte camere cum horcăia.

„Menționez că eu nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. După ce am înjunghiat-o, Elenei li curgea sânge din gură și din rana făcută cu cuțitul horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mână la gură să nu se audă în celelalte camere. A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât și chiar și pe spate ”, a declarat Loredana.

Declarațiile martorului care schimbă cursul anchetei

Primele date au arătat că Loredana i-a transportat trupul neînsuflețit al prietenei sale într-un geamantan, cu un taxi, după care l-a abandonat în parcul Tosca din stațiunea Mangalia.

Un martor a oferit o serie de declarații care schimbă cursul anchetei. Acesta susține că geamantanul pe care l-a folosit a fost unul furat și că, după ce a băgat-o în geantă, și-a aruncat prietena de la etajul 1 pe geam, după care a dus-o pe jos în parc.

„A furat un geamantan și a aruncat-o de pe balcon jos, s-a dus pe jos până în Tosca. A lăsat-o pe bancă. A aruncat-o de la 1. Geamantanul l-au găsit în cameră”, a declarat un martor, conform .

