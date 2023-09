„A avut câteva concerte” Fiica lui Connect-R și a Mishei le-a moștenit talentul părinților ei! Maya și-a făcut debutul în industria muzicală, la doar 9 ani: „A primit și bani”

In articol:

Connect-R și Misha își văd fetița crescând tot mai mult pe zi ce trece, iar reușitele Mayei îi fac pe cei doi părinți extrem de mândri. Recent, fetița lor, în vârstă de doar 9 ani, și-a făcut debutul în muzică și a câștigat chiar și primii ei bani.

Maya le calcă pe urme părinților ei

Fetița lui Connect-R are 9 ani și merge azi în prima zi din clasa a treia, însă vara aceasta a avut loc un eveniment foarte important în viața ei. Maya le-a moștenit talentul părinților ei și pare că le urmează exemplul în carieră căci, în timpul vacanței, și-a însoțit tatăl la concerte și chiar a avut și câteva momente artistice. Fetița Mishei și a lui Connect-R studiază la o Școală de Arte, iar tatăl ei a ajutat-o să își facă debutul în industria muzicii. În timpul spectacolelor lui Connect-R, Maya a putut bucura publicul cu talentul ei artistic și a cântat la clapă, primind chiar și bani pentru prestația ei.

„A luat-o Relu la mare, a avut câteva concerte și a luat-o cu el, la sfârșit a luat-o pe scenă și a pus-o să cânte la clapă, să-și cânte piesele ei. Le-a cântat super bine. Adică i-a plăcut. A primit și bani că na, a prestat. Acum abia așteaptă să mai meargă cu el la concerte. Urmează să scot și eu piesă nouă, deci să mă urmăriți că e ceva la care nu vă așteptați”,

a declarat Misha pentru Ego.ro

Fetița lui Connect-R a început astăzi clasa a treia [Sursa foto: Instagram]

Connect-R și Misha și-au mutat fiica la o altă școală

Chiar dacă au divorțat în urmă cu câțiva ani, Misha și Connect-R păstrează o legătură foarte apropiată, de dragul fetiței lor. Cei doi părinți se sfătuiesc tot timpul pentru a lua cele mai bune decizii în privința Mayei, cum a fost și cea de a o muta pe aceasta la o școală de arte.

Fetița lui Connect-R este foarte talentată, iar părinții ei au mutat-o într-o altă instituție de învățământ, acolo unde studiază pianul.

„Am trecut clasa a treia. Am mutat-o pe Maya de la școala unde era la Colegiul ”George Enescu”. La școala la care era înainte avea uniformă și nu aveam voie fără uniformă, dar aici, Slavă Domnului, nu. Eu mă bucur pentru că sincer era un chin cu uniformele. La două zile spălam uniforme. Dacă nu era călcată înnebuneam.(...) S-a obișnuit aici la școală, este ok. Este mare. De acum o să mai am emoții la clasa a5-a, poate, deși cred că la liceu. Nu știu dacă o să fiu așa panicată. Oricum ai emoții toată viața, mai ales că acum fiind la Liceul de Artă au tot timpul examen la instrument și atunci chiar stai cu emoții. Pian face”, a mai povestit Micha pentru sursa citată anterior.