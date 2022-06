„A căzut din mașină”. Vestea care a întristat-o pe Andreea Mantea! Prezentatoarea TV regretă că nu a putut să-l salveze

In articol:

Andreea Mantea și-a luat toți fanii prin surprindere cu ultimele mărturisiri de pe contul ei personal de Instagram. Frumoasa prezentatoare TV se confrunta de mai bine de o săptămână cu o problemă căreia pur și simplu nu-i găsea rezolvare. La început, bruneta a crezut că totul se întâmplă doar în capul ei, dar în cele din urmă a realizat că totul este adevărat.

Este vorba despre o rozătoare care a făcut din bolidul de lux al acesteia propria casă. Ei bine, de ceva timp aceasta îl tot auzea cum se plimba prin autoturismul ei, însă niciodată nu a reușit să-l găsească.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

Andreea Mantea: „Eu am vrut să-l salvez, l-au prins câinii”

Este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram. În urmă cu câteva ore, prezentatoarea a ținut să-și pună la curent urmăritorii de pe Instagram cu privire la problema rozătoarei care se ascunde de câteva zile bune în mașina ei. Ei bine, a primit veștile despre șoricel printr-un mesaj. Se pare că, după ce l-a căutat zile întregi, câinii ei l-au prins și l-au omorât. Andreea Mantea și-a exprimat regretul pe Internet, căci, spune ea, și-ar fi dorit să salveze animalul, nicidecum nu a vrut să aibă o astfel de soartă.

Citeste si: Niculina Stoican și Olguța Berbec s-au întâlnit la tribunal! Ce decizie a luat instanța în cazul de plagiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Andreea Mantea, mesaj emoționant de Ziua Copilului! Fanii au rămas impresionați

Totuși, vedeta de televiziune se bucură că s-a adeverit faptul că o rozătoare era în mașina ei, căci avea momente când credea că totul este doar în capul ei.

Citeste si: Andreea Mantea s-a filmat printre rochiile de mireasă și s-a oprit la una! Cum arată cea ideală pentru prezentatoarea TV?

„Doamne, ce rău îmi pare. Eu am vrut să-l salvez, l-am tot căutat, îl caut de-o săptămână. Am mașina dus mașina să caute oamenii aia de la service prin ea, se ascundea, dar l-au prins câinii. Deci nu sunt nebună. Există și partea plină a paharului, eu la un moment dat am crezut că am auzenii, am crezut că nu mai sunt întreagă, pentru că auzeam fel și fel de lucruri și măcar sunt bine aici (n.r. la cap). Bine că nu a ros vreun cablu, ceva”, a spus Andreea Mantea pe rețelele de socializare.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]