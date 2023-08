”A crezut că o să fie al doilea polițist care o face pe Elodia” Dana Roba, detalii neștiute despre planul lui Daniel Balaciu, după ce a lovit-o cu un ciocan. Cum a ajuns, de fapt, să fie prins?

In articol:

Dana Roba a fost la un pas de moarte din cauza fostului soț, care, într-un moment de gelozie și furie, i-a aplicat mai multe lovituri de ciocan la nivelul capului și membrelor.

Vedeta a ajuns în comă la spital, a trecut prin mai multe operații și s-a ales cu sechele pe viață, doar o minune, spune ea, salvând-o de la moarte.

Citește și: Doar câteva ore o mai despart pe Dana Roba de marea întâlnire cu soțul ei, Daniel Balaciu, la aproape trei luni de la tragedie! Bruneta se gândește cu teamă la momentul revederii: „Nu e o întâlnire ușoară pentru mine”

Dana Roba, detalii neștiute despre planul lui Daniel Balaciu, după ce a lovit-o cu un ciocan [Sursa foto: Captura video]

Dana Roba urma să aibă destinul Elodiei Ghinescu?

O moarte despre care tot ea declară că fostul soț i-a premeditat-o până la cel mai mic detaliu, doar că totul a luat pentru el o întorsătură neașteptată.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cine sunt Viorel și Violeta, soții găsiți morți la Gura Portiței. Bărbatul fugise dintr-un spital cu o zi înainte- stirileprotv.ro

Acum, la câteva luni de la momentul agresiunii, bruneta a declarat că tatăl fetițelor sale voia să o facă să dispară exact cum așa s-a întâmplat în cazul avocatei Elodia Ghinescu, ucisă de soțul ei, om al legii, Cristian Cioacă.

Ulterior, el avea în plan să fugă din România. Cineva trebuia să-l ducă până în Germania, acolo unde și-ar fi dorit să ia viața de la zero, doar că persoana respectivă l-a lăsat baltă, cu bagajul făcut și așteptând în fața blocului, după cele întâmplate.

„Nu era dispus să facă închisoare! El a crezut că o face pe Elodia, nu știu, a crezut că o să fie al doilea polițist care o face pe Elodia. El a crezut că fuge, era pregătit să fugă, și-a făcut bagajul, este filmat pe stradă cum fuge cu bagajul, aștepta pe cineva în fața blocului să vină să-l ducă în Germania, dar nu a mai venit cineva după el”, a explicat Dana Roba, în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si: „Te înțeleg, nu vorbim. Stai puțin, de ce pleci? Voiam să spun că ești o femeie cu experiență, de ce n-ai fost atentă la el.” Dana Roba a răbufnit în cadrul emisiunii lui Mădălin Ionescu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 31 august 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul real pentru care Dana Roba a plecat de la Mădălin Ionescu din emisiune: "Nu ai cum să rănești o femeie"- radioimpuls.ro

Citește și: Dana Roba, mesaj cutremurător pe internet, la mai bine de două luni de când a fost la un pas să moară: „Astăzi ar fi trebuit să mi se usuce florile pe mormântul meu”

Așa a ajuns după gratii, căci s-a întors în apartamentul groazei, i-a verificat starea Danei Roba, apoi și-a luat fetele și a plecat la casa părintească.

„El a rămas acolo, apoi a urcat la mine și a întrebat dacă am murit. El când a plecat cu fetele la sat, eu am adormit instant, am dormit patru ore. Dumnezeu m-a adormit și eu am auzit când el a venit și a băgat cheia în ușă”, a mai adăugat ea.