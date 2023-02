A dat gata internetul și WOWbiz.ro i-a aflat secretul! Cum a reușit Emily Burghelea să arate senzațional după nașterea fiului său | EXCLUSIV

In articol:

Emily Burghelea traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femei. Frumoasa vedetă a devenit mamă pentru a doua oară, având un băiețel perfect sănătos.

Influencerița se bucură de o familie superbă și un soț minunat, dar și de o revenire spectaculoasă după naștere. Frumoasa blondină este într-o formă de zile mari, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat care a fost secretul care a ajutat-o să arate așa bine, imediat după ce a adus pe lume cel de-al doilea copil.

Cum a reușit Emily Burghelea să se mențină în formă

Emily Burghelea i-a înnebunit pe fani când a apărut într-o ținută super sexy pe Instagram. Vedeta arată senzațional la doar trei săptămâni de la naștere.

Citește și: Emily Burghelea, în prag de despresie? În ce stare a adus-o scandalul cu Vulpița. Este inuman: „Încearcă prin toate părțile să mă facă să cedez...”

Mai mult decât atât, Emily a avut parte de o revenire spectaculoasă chiar în timp ce era la maternitate, atunci când a postat prima poză după ce a devenit mămică.

Fanii au asaltat-o cu like-urii și comentarii, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au aflat în exclusivitate ce sau mai ales cine a ajutat-o pe vedetă să se mențină în formă.

"Sunt o fire extrem de activă, nu stau locului o clipă și asta m-a ajutat și de această dată! Dacă însărcinată cu Amedea am fost la sală până în cea de-a 8-a lună, însărcinată cu băiețelul nostru nici nu am mai avut nevoie de sală!

Amedea a fost cea mai buna sală! Să ai grijă de un copil îți consumă multă energie, sunt activă non-stop iar asta îmi ține corpul antrenat", a mărturisit Emily Burghelea, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Tavi Colen are un băiat de 15 ani, dar înainte nu suporta copiii. Povestiri emoționante la „Duet cu Alexandra”: „Eu nu pot să-mi explic cum am trăit fără fii-miu până acum”- kanald.ro

Citeste si: Cutremurul din Gorj a avut intensitate peste 7 în zona epicentrală și a fost urmat de 161 de replici- stirileprotv.ro

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea a vorbit despre viața de mămică cu doi copii

Frumoasa vedetă își ține tot tompul urmăritorii la curent cu ceea ce face, iar astfel am văzut că Amedea s-a bucurat enorm când și-a cunoscut frățiorul. Emily a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit cum este viața cu doi copii, dar și cum reacționează Amedea ca soră mai mare.

Citește și: Emily Burghelea, în lacrimi pe rețelele de socializare. Vedeta și-a îngrijorat fanii: "Am ajuns la limita puterilor"

"Amedea ne-a surprins pe toți cu reacția adorabilă pe care a avut-o când l-a văzut pe bebe! A fost incredibil, l-a recunoscut instant, a știut că el este frățiorul ei, l-a pupat, a vrut să-l ia în brațe și am avut parte de un feedback 100% pozitiv din partea ei!

Până acum lucrurile au decurs perfect, Ame are multă iubire de oferit, și mă bucur că este înțelegătoare! Am avut parte și de un moment mai tensionat, când Amedea l-a văzut pe bebe în patul dormitorului matrimonial, în care noi dormeam cu ea, s-a supărat puțin și a început să plângă dar am chemat-o pe buni, pe mama lui Andrei, l-am lăsat pe bebe cu ea și vreo două ore ne-am făcut de cap prin parc doar noi 3, eu Ame și Andrei. Și-a revenit!

I-am arătat că noi suntem în continuare acolo pentru ea și o iubim infinit, indiferent de circumstanțe iar asta a făcut-o să uite supărarea!E și ea mică, are nevoie de atenție, când vii cu bebe 2 acasă e o situație delicată, mai ales când bebe 1 are mai puțîn de 2 ani deci tot bebe este", a mai explicat Emily, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: ”Eu fac ce spun medicii.” Viorica de la Clejani, mărturisiri despre boala cu care se luptă! Ce restricții are artista- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV: 160 de replici în urma cutremurului de 5,7 din Oltenia/ Seismolog: ”Replicile la un seism de 5-7 sunt normale pentru reechilibrarea zonei”- stirilekanald.ro

Citeste si: A murit Raquel Welch, o legendă a Hollywoodului și un simbol internațional al femeii fatale- radioimpuls.ro

Emily Burghelea, împreună cu totală familia [Sursa foto: Instagram]

"Simt că pot face orice pe lume"

În 2021, Emily a devenit mămică pentru prima oară, iar anul acesta a adus pe lume cel de-al doilea copil, un băiețel.

"Simt că pot face orice pe lumea asta, mă uit la ei și realizez că nimic nu este mai prețios decât conexiunea dintre noi, familia noastră, iubirea reciprocă pe care ne-o purtăm, copilașii sunt cea mai mare binecuvântare de la Dumnezeu iar acum simt că El se uită la noi și ne zâmbește! Mă simt fericită!

Din cap până în picioare, este un sentiment unic, nici nu realizez încă exact ce mi se întâmplă, euforia momentului magic în care mi-am ținut băiețelul în brațe pentru prima oară încă persistă și îmi încântă toate simțurile când închid ochii și mă gândesc la asta apoi când îi deschid și îl văd, în carne și oase în fața ochilor mei, mi se zbate în piept inima de bucurie", a mai dezvăluit Emily Burghelea, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!