Razvan Burleanu a devenit tatic in mare secret de Florii! Are o fetita

Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, este tatic. Logodnica lui, Anamaria, a nascut in mare secret chiar in Duminica Floriilor. Fetita, frumoasa si sanatoasa, a primit numele Maria.

"Am o nepoata, o fetita nascuta chiar de Florii. E o bijuterie. Nu am vazut-o in realitate, nu am avut cum cu coronavirusul asta. Dar am vazut-o pe telefon. Daca nu era pandemia asta, la Bucuresti ma gaseai acum. Abia astept sa iesim din criza asta, sa merg sa o vad. Dupa atatea rele, mai vine si ceva bun. Le doresc sa aiba cat mai multi", a declarat, pentru cancan, tatal lui Razvan Burleanu, Gica Burleanu.

Razvan Burleanu si logodnica Anamaria au impreuna o fetita, Maria, venita pe lume in Duminica Floriilor

Potrivit sursei citate, presedintele FRF si logodnica lui, Anamaria, au fost nevoiti sa isi anuleze cununia civila din cauza pandemiei de coronavirus. Burleanu planuieste, insa, sa faca botez si nunta la pachet peste cateva luni, dupa ce masurile impuse de autoritati ii vor permite sa organizeze o petrecere grandioasa, cu sute de invitati.

Partenera de viata a lui Razvan Burleanu, Anamaria, a fost manechin. Tanara a participat la Miss Boboc si la numeroase evenimente de moda. Cei doi proaspat parinti de fetita sunt impreuna de pe vremea cand amandoi erau elevi de liceu.

"Nu-i asta problema, cu casatoria. Pai, am citit zilele astea o stire...Nu mai stiu in ce tara, i-a cununat pe aia in masina: actele, isi dau masca jos, se pup mireasa si gata! Practic, ei sunt deja casatoriti, se cunosc de pe bancile liceului, de atunci sunt impreuna”, a mai spus Gica Burleanu.