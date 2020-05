A doua Înviere a provocat un scandal monstru

Arhiepiscopul Tomisului a fost boicotat de un individ supărat la culme că s-a oficiat din nou Învierea, la o lună și jumătate după Paști. Controverse s-au iscat și după ce credincioșii au fost împărtășiți cu aceeași linguriță, fără ca aceasta să fie dezinfectată.

"Nu pățiți nimic", a spus Teodosie, încrezător, care a garantat că nimeni nu se va infecta cu coronavirus după această împărtășanie.

Indemnul la Lumina Sfanta, facut de Inaltpreasfintitul Teodosie la peste o luna de la Inviere, l-a scos din minti pe acest barbat. In timp ce Arhiepiscopul Tomisului si soborul de preoti repetau, practic, noaptea sfanta de Pasti, constanteanul a rabufnit:



”De câte ori învie Iisus? Face el slujba când vrea? Când se satură Constanța de ăștia? Cel mai mare escroc al Constanței, cel mai nenorocit! Nu se satură constănțenii de hoțul asta? Cât ne-a furat și își bate joc de toată lumea”

Glasul raspicat al enoriasului - enervat la culme ca Inaltpreasfintitul imparte lumina sfanta de doua ori intr-un an, a ajuns pana la echipajul de politie din fata Arhiepiscopiei.

Barbatul care era la un pas sa-i strice controversata slujba Inaltpreasfintitului Teodosie a fost bagat in masina politiei si cercetat pentru tulburarea linistii publice. Intre timp, la altarul din fata Catedralei, oamenii ascultau, emotionati, cum Teodosie aparea, ca un profet, in baia de multime:



Reluarea slujbei de Pasti, considerata de multi o sfidare, a continuat, dupa Sfanta Liturghie, cu impartasania. Preotii, in frunte cu Inaltpreasfintitul Teodosie, au baut vin sfintit, rand pe rand din acelasi potir, fara ca acesta sa fie dezinfectat dupa fiecare persoana.

Apoi, ignorand masurile de siguranta stabilite de Guvern, Inaltul prelat i-a impartasit pe credinciosi cu aceeasi lingurita. Legea actuala prevede ca - in astfel de cazuri, lingura sa fie dezinfectata dupa fiecare om, dar Inaltpreasfintia Sa n-a facut acest lucru nici macar in cazul acestui copil care sorbea din licoarea sfintita dupa ce alte zeci de persoane au atins-o.

Chemarea Inaltpreasfintitului Teodosie la Slujba de Odovanie - savarsita dupa propriile reguli, n-a avut ecoul asteptat. Doar 200 de oameni s-au strans la repetarea slujbei de Inviere. Multi, insa, au venit chiar si din Capitala. De pilda, Viorel Catarama, care si-l doreste ca duhovnic pe controversatul Arhiepiscop al Tomisului.

Intre sustinatorii Inaltpreasfintitului Teodosie este si Gigi Becali care a participat si el, aseara, in bucuresti, la Slujba de Odovanie care ar fi decurs la fel ca cea a Arhiepiscopului Tomisului.

Despre felul in care Inaltpreasfintitul Teodosie a ales sa reinvie, practic, slujba de Pasti, reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane n-au dorit sa faca niciun comentariu.