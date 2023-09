A făcut Antonio Pican milionul de euro? Deja își construiește casă de 500.000: ,,Nu-mi place sa vorbesc despre bani"

In articol:

Antonio Pican este unul dintre cei mai iubiți și apreciați influenceri din România. Are carismă, este talentat și, din câte a lăsat de înțeles, a ajuns și la primul milion. Tânărul s-a făcut și mai remarcat în spațiul public în urma relației cu Bibi, una dintre cele mai idolatrizate cântărețe din noua generație.

Deși cu mult succes, faimă și bani mulți în portofel, Antonio Pican nu s-a lăsat dus de val. Părinții lui au fost cei care l-au sprijinit necondiționat, i-au dat cele mai bune sfaturi și frâu liber la a face tot ceea ce-i aduce fericire. Pentru vârsta lui, Antonio Pican se poate declara un băiat împlinit pe aproape toate planurile. Casa este în construcție, cu muzica merge bine, însă îi lipsește o iubită, căci, atenție fetelor, este singur.

Câți bani are Antonio Pican?

Antonio Pican se bcuură de un val de succes și profită la maxim de el. Invitat în emisiunea moderată de Adiță Voicu, artistul a făcut multe dezvăluiri. S-a vorbit bineînțeles și depsre partea financiară, unde, întrebat dacă a făcut primul milion de euro, Antonio a răspuns și a și explicat tot odată.

„Nu îmi place să vorbesc despre bani. Câți bani am, să mă dau mare. Singurul lucru de bani pe care l-am spus vreodată a fost prețul casei, care nici ăla nu e bătut în cuie, doar că am recunoscut că va costa peste 500.000. Asta am putut să recunosc, că oricum e la mintea cocoșului, la cum arată casa. E fix așa cum mi-am dorit-o eu. O să stau singur, numai că într-o mare parte din timp, o să vreau să stea și fratele meu cu mine, pentru că mă înțeleg foarte bine cu el și cu cumnata mea. Pe mine m-ar ajuta extrem de mult, pentru că sufăr rău de tot de singurătate. E foarte tare că îmi construiesc casa. Suntem în lucru, momentan am închis-o, i-am pus geamurile. Nu am apucat să turnăm piscina și terasa. Am făcut și câteva finisaje prin interior.”, a mărturisit Antonio Pican, la Fiță cu Adiță.

Ce se întâmplă în viața amoroasă a lui Antonio Pican?

De la relația cu Bibi, nu s-a mai știut nimic despre cuceririle lui Antonio Pican. Într-un interviu exclusiv, artistul susținea sus și tare că nu este cu nimeni, mai mult decât atât, a explicat și cine este bruneta care a apărut în cel mai recent videoclip muzical de-ale sale.

„Lumea trebuie să înțeleagă că eu sunt cântăreț, filmez clipuri, iar în clipuri e vorba de actorie. Sunt foarte multe fete care apar în clipuri. Dacă apare vreo fată în vreun clip muzical de-al meu nu înseamnă neapărat că e iubita mea. Din contră, dacă nu aș avea o iubită din industria asta, cred că aș ține-o cât mai ascunsă, știi ce zic? Pentru că e complicat. În viața mea nu există nimeni oficial. Chiar nimic, zero.”, a declarat Antonio Pican, la WOWnews.

