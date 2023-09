„A făcut cunoștință cu această doamnă” Oana Roman reacționează, după întâlnirea dintre Isa și noua iubită a lui Marius Elisei. Ce i-a transmis fostului soț?: „Nu mă deranjează”

In articol:

Marius Elisei a dezvăluit că are o nouă relație și că deja le-a făcut cunoștință fiicei sale și noii sale iubite, iar Oana Roman a reacționat rapid. Ce părere are vedeta despre faptul că Isabela deja s-a întâlnit cu noua parteneră de viață a tatălui ei?

Mesajul transmis de Oana Roman

Oana Roman și Marius Elisei au fost căsătoriți timp de un deceniu, iar din rodul iubirii lor s-a născut Isabela, fiica celor doi. Vedeta și tatăl fetiței sale au hotărât să se despartă definitiv în urmă cu câteva luni, păstrând legătura de dragul Isabelei.

Zilele trecute, după ce Marius Elisei și-a petrecut ziua de naștere în compania fiicei sale, dar și a unei femei misterioase, bărbatul a dezvăluit că și-a refăcut viața sentimentală și că Isabela deja a cunoscut-o pe femeia cu care el se află într-o relație. La puțin timp după ce fostul ei soț a făcut aceste declarații, Oana Roman a avut și prima reacție, vorind și despre faptul că fiica ei s-a întâlnit cu noua parteneră a lui Marius Elisei.

În privința acestui lucru, pe rețelele de socializare, vedeta a mărturisit că nu este deloc deranjată de faptul că Isabela a făcut cunoștință cu iubita tatălui ei, ba din contră, se bucură pentru că Marius și-a refăcut viața sentimentală și, în acest mod, între ei poate dăinui, în sfârșit, liniștea.

În plus, Oana Roman speră ca, de acum încolo, atât ea, cât și fostul ei soț, să se implice la fel de mult în creșterea Isabelei.

„Mă bucur nespus că există liniște. Nu mă deranjează deloc că Isa a făcut cunoștință cu această doamnă și sper ca de acum încolo amândoi să putem să ne implicăm în mod echitabil și corect în creșterea Isei, căci ea are doi părinți de care are nevoie în mod egal”,

a povestit Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman a vorbit despre noua relație a lui Marius Elisei [Sursa foto: Instagram]

Ce a declarat Marius Elisei despre noua relație?

În urmă cu puțin timp, fostul soț al Oanei Roman a dezvăluit că iubește din nou, la câteva luni după ce el și mama fiicei sale și-au anunțat despărțirea. Marius Elisei a povestit că are o nouă relație și că este foarte fericit, însă a vrut să păstreze discreția cu privire la femeia care a readus iubirea în viața lui și nu a dorit să-i dezvăluie numele.

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu-mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a mărturisit Marius Elisei pentru Cancan.ro.