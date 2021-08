A făcut sau nu Alexandra Stan alegerea potrivită?! Ce spune artista despre bărbatul cu care s-a măritat: „Nu se știe niciodată, oamenii se schimbă”

In articol:

Showbiz-ul a fost zguduit din temelii atunci când Alexandra Stan a dezvăluit că s-a măritat în mare taină. Nimeni nu s-a așteptat ca artista să facă acest pas, mai ales că nimenu nu știa că este implicată într-o relație atât de serioasă.

Dar iată că nebănuite sunt căile Domnului. Alexandra Stan a spus cel mai important „da” din viața ei în urmă cu trei luni, nunta ei fiind un eveniment secret, știut de doar câteva persoane din anturajul celor doi proaspeți însurăței.

Viața Alexandrei Stan s-a schimbat drastic în momentul în care l-a cunoscut pe Emanuel. Bărbatul i-a schimbat percepțiile despre viață și, cu siguranță, i-a schimbat și viitorul. Acum, blondina este cu un pas mai aproape să-și întemeieze familia la care visează de când era mică. Totuși, lucrurile au evoluat destul de repede între cei doi și nici artsita nu este sigură că actualul ei soți va fi alături de ea până la adânci bătrâneți, căci spune că „oamenii se schimbă.

Alexandra Stan și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan, numai cuvinte de laudă la adresa soțului ei

Emanuel a venit în viața artistei într-un moment în care ea simțea că nimic în jurul ei nu mai funcționează. După experiența Survivor România parcă nimic nu-i mai ieșea nici pe plan profesiona, dar nici pe plan personal. Totul s-a schimbat, atunci când o prietenă i-a povestit despre Emanuel, care ar fi putut să o ajute cu moralul, el fiind terapeut și consilier de dezvpltare personală. Zis și făcut! Alexandra Stan a mers pentru câteva ședințe, însă s-au îndrăgostit rapid, iar cununia civilă a avut loc cu doar trei luni în urmă.

„Nu știu dacă îi place lui să se vorbească despre el în mediul online. Mi-a mai zis că nu toată lumea e făcută pentru mediul ăsta și nu cred că e foarte ușor. E o presiune pe care o simți în momentul în care ești persoană publică și nu cred că e ușor pentru el, ca bărbat. E bărbat, îți dai seama. Dacă era invers, poate era altceva, poate era mai ușor. Dar așa, ca bărbat, să fii soțul Alexandrei Stan nu cred că e așa ușor, oricât de deschis ai fi. Dar e un bărbat foarte deschis la minte, serios, muncitor, pe care te poți baza. Este un om credincios, în primul rând, că asta de fapt m-a și atras la el.

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Am avut o perioadă mai nasoală eu. Am fost la Survivor și când m-am întors venisem cu multe idei, să fac multe chestii și nu reușeam să fac proiectele pe care mi le doream. S-a îmbolnăvit motanul meu și eu fiind cu chestiile astea cu spiritualitatea, cu energetic, o prietenă mi-a zis de el, că el era terapeut și făcea curățări energetice și nu numai. Mai mult vorbește cu tine, te ajută, e consilier de dezvoltare personală. Te ajută să îți găsești drumul și să îți dai seama, să îți ierți părinții, chestii de genul ăsta.

Citeste si: Alexandra Stan și soțul ei, probleme în paradis? Detaliul care le-a atras atenția fanilor

Fiind eu tristă și deprimată, prietena mea mi-a spus „uite, cred că ar trebui să îl cunoști pe băiatul ăsta, Emanuel, cred că te-ar ajuta”. M-a întâlnit cu el de câteva ori, m-a ajutat, într-adevăr. Și cel mai important este că m-a adus pe calea asta. Eu întotdeauna am fost credincioasă, dar am avut momente în care uitam să mai fiu și practicantă. Crezi în suflet, dar uneori trebuie să mai și faci. Și m-a ajutat din punctul ăsta de vedere. Asta era ce îmi lipsea, să fiu mai aproape de Dumnezeu. M-a atras asta la el, pentru că pentru mine contează foarte mult ca un bărbat să fie credincios. Am întâlnit mulți bărbați care aveau toate datele, mai puțin asta”, a povestit Alexndra Stan în podcastul lui Damian Drăghici.

Alexandra Stan nu este sigură că relația ei cu Emanuel va rezista?!

Emanuel a cucerit-o pe Alexandra Stan prin simplitate și naturalețe. S-a îndrăgostit de felul în care el era, de energia pe care o emana și conexiunea sa specială cu divinitatea. De asemenea, artista spune că soțul ei este persoana pe care se poate baza în orice situașie, însă nu este sigură că acest lucru va rămâne valabil. Alexandra Stan este de părere că oamenii se mai schimbă în timp și că încă mai are nevoie de timp să-l cunoască pe cel cu care este măritată.

Citeste si: Alexandra Stan, dezvăluiri controversate despre viața de femeie căsătorită: „E greu”! Artista s-a măritat în secret în urmă cu trei luni

„E complicat, sincer. Sunt atat de bipolara incat poti sa ma cuceresti si daca imi dai apă. M-a cucerit cu energia, cu faptul că era credincios. Am simțit că e un bărbat pe care mă pot baza, nu cineva care mă vrea doar pentru că sunt Alexandra Stan. Chiar am simțit chestia asta de la el, doar că, na, nu se știe niciodată. Oamenii se schimbă”, a mai spus artista.