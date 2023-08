„A făcut temperatură” Fiul Marinelei Mavrodin, probleme de sănătate! Tânăra mămică a mers de urgență la medic cu fiul ei

In articol:

Marinela Mavrodin trece prin momente delicate cu fiul ei, după ce micuțul s-a îmbolnăvit. Imediat cum a observat că ceva nu este în regulă, a mers la medic pentru a afla cu exactitate ce se întâmplă. Din fericire, micuțul își va reveni complet după câteva zile de regim alimentar, tânăra mămică fiind pregătită pentru a face față unei perioade în care va fi necesar să ducă lupte de lămurire cu fiul ei, după ce deja a dat de înțeles că noul regim alimentar

nu este deloc pe placul lui.

Cu numai câteva ore în urmă, Marinela Mavrodin le-a împărtățit admiratorilor săi din mediul online că fiul său a prezentat câteva simptome prin care și-a dat seama că ceva nu este în regulă. Primul său gând a fost că a răcit, însă a decis imediat să meargă la medicul pediatru pentru investigații amănunțite, acolo unde a aflat că micuțul suferă de enterocolită, o afecțiune des întâlnită în cazul bebelușilor, care necesită ca, pe parcursul a câtorva zile, să se mențină un regim bazat pe supe cremă și mai puțin pe laptele de la sân.

„A făcut temperatură 38,5 și nu cred că ar avea de la ce să fie, adică sper să nu fie vorba de vreo răceală!”, a fost mesajul pe care Mari Mavrodin l-a postat inițial în mediul online.

Fiul lui Mari Mavrodin, probleme de sănătate

La scurtă vreme de la vizita la medic, Mari Mavrodin și-a pus admiratorii la curent cu starea în care se află fiul ei, împărtășindu-le că, la sfatul medicului, a preparat o supă cremă de morcovi, însă de care micuțul nu s-a arătat prea încântat.

În această situație, sfatul medicului a fost să alterneze laptele de la sân și cu supa de morcovi.

„Am fost cu bebe la doctor și are enterocolită. Ne apucăm de dietă. Vă mulțumesc din suflet pentru mesaje și pentru sfaturi. Noi am zis să mergem încă din prima, de când am văzut simptomele lui bebe, a avut scaune diareice cu mucus și știam din prima. Adică mă așteptam că asta o s fie sau mă mai gândea la o răceală, pentru că tată este răcit și am tot încercat zilele astea să-l țin departe de bebe, dar nu prea poți să te abații, zice că e adorabil. Am mers la domnul doctor și mi-a spus din star, după ce l-a consultat, că are enterocolită. M-am panicat, ce-i drept, chiar m-am panicat inițial, pentru că nu am știut ce înseamnă, nu m-am informat, m-am informat abia după ce mi-a spus domnul doctor, mi-a explicat în mare ce înseamnă, mi-a spus că nu este nimic grav, doar că în această seară și mâine până la prânz ar fi bine să nu-i mai dau sân, să-i dau supă de morcov pasată, ceea ce am și făcut. Am pasat morcovul, așa arată, este mai lichid. Am luat și un biberon din ăsta, care este specific pentru mâncărică, are tetina mai diferită. I-am dat să mănânce, a mâncat foarte puțin, cam 15 ml. (...)”, a spus Mari Mavrodin în mediul online.

