"A fost cadou de la mama". Vedetele vin cu dezvăluiri emoționante și spun care au fost cele mai importante mărțișoare pe care le-au primit vreodată | EXCLUSIV

Vedetele au dat startul unei călătorii în timp și au dezvăluit totul în fața jurnaliștilor WOWbiz.ro. Artistele și personalitățile din România ne-a dezvăluit care au fost cele mai frumoase mărțișoare pe care le-au primit.

De 1 Martie, cel mai de preț lucru pare să vină din partea copiilor. Vedetele ne-au dezvăluit că nu vor uita niciodată primele mărțișoare pe care copiii lor le-au făcut cu mâna lor și pe care le-au dăruit din suflet. Primăvara a început oficial în România, iar cu această ocazie vă aducem unele dintre cele mai frumoase povești din viața vedetelor.

Cele mai frumoase mărțișoare pentru Oana Roman

De 1 Martie, pentru Oana Roman cele mai frumoase mărțișoare rămân cele de la fiica ei. Vedeta nu va uita niciodată primul mărțișor făcut de Isa la grădiniță și spune că încă mai păstrează felicitări pe care aceasta le-a făcut la început de primăvară.

"Important este să oferim un mărțișor. Mie mi se pare că toată chestia aceasta nouă cu darurile scumpe nu este ok. Este o chestie simbolică mărțișorul, nu cred că are legătură cu lucruri de valoare.

Cel mai important a fost primul mărțișor pe care l-am primit de la Isa, când a făcut ea la grădiniță. Cred că avea vreo 3 ani sau 4 ani. Făceau mărțișoare la grădiniță, niște bilețele pentru mama. Încă mai am mărțișoarele de la ea. Erau foarte drăguțe", spune Oana Roman.

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Gestul pe care Niculina Stoican îl face în fiecare an de 1 Martie

Niculina Stoican își amintește că a primit mereu mărțișoare potrivit pentru ea. De la coșari și până la notele muzicale, fiecare mărțișor pe care artista l-a primit are o însemnătate aparte și spune că mereu este convinsă că mărțișorul transmite părerea celui care îl oferă despre cel care îl primește.

"Eu primesc foarte multe mărțișoare frumoase și toate cu semnificație. De fiecare dată, atunci când le primesc, stau și mă uit la ele pentru că ce primesc la semnificația lor și cred că ce primesc este părerea celui care mi l-a dăruit despre mine, indiferent de la cine vine el.(...) Am senzația că ei își spun părerea despre mine prin mărțișoarele pe care le primesc.

Mereu am primit coșar, trifoi, note muzicale. Am primit și o coroană pentru că într-un context foarte amuzant mi se spune Regina. Primesc mărțișoare cu mesaj cred eu și le analizez și îmi place foarte mult să mă uit la lucrul acesta", ne-a dezvăluit Niculina Stoican.

Maria Dragomiroiu își amintește de cel mai frumos mărțișor

Maria Dragomiroiu își amintește și azi cum arăta unul dintre cele mai frumoase mărțișoare pe care le-a primit în copilărie. Îndrăgita artistă mărturisește că a purtat și a păstrat mulți ani o săbiuță mov.

"Îmi amintesc că am primit un mărțișor, eram foarte mică și l-am păstrat ca pe Sfintele Moaște. Era o săbiuță mov, dar nu mai știu de la cine am primit-o. A fost pentru mine o jucărie extraordinară. Eram mică și îmi aduc aminte de acea sabie mov pe care am purtat-o și am ținut-o mulți ani", ne-a povestit Maria Dragomiroiu.

Mărțișoarele de la copii, preferatele Marianei Ionescu Căpitănescu

Mariana Ionescu Căpitănescu știe că cele mai importante mărțișoare sunt cele dăruite din inimă. De-a lungul timpului, artista a purtat întotdeauna mărțișoarele făcute manual de copii ei și este convinsă ca va primi și anul acesta mărțișor realizat manual de fiica sa.

"Cel mai tare mă impresionează și o spun pentru că s-a întâmplat în mai multe rânduri, mărțișoarele pe care mi le aduc copiii și mi le aduceau înainte și erau confecționate de ei. Eu țineam să le port și cred că se va întâmpla și anul acesta.

Fetița mea îmi va confecționa cu siguranță un mărțișor și acestea sunt cele mai frumoase mărțișoare pe care eu le-am primit, confecționate de copiii mei. Le-am purtat mereu cu drag pentru că au fost făcute de mânuțele lor și asta pentru mine a însemnat și înseamnă că mă iubesc și că le-au lucrat cu multă dragoste și grijă pentru mama lor", a mărturisit emoționată Mariana Ionescu Căpitănescu.

Mariana Ionescu Căpitănescu [Sursa foto: Instagram]

Simona Trașcă a mărturisit de unde a primit cele mai importante mărțișoare

Când vine vorba de 1 Martie, Simona Trașcă este răsfățată de fiul său cu mărțișor, iar cel mai frumoase vor fi întotdeauna cele primit de la el, mai ales atunci când era mic.

"Mărțișoarele de la copilul au fost cele mai frumoase. Mai ales când era la școală și îmi aducea câte o felicitare.

Îmi scria acolo: Mami, te iubesc! Îmi punea acolo în felicitare un mărțișor și acelea erau cele mai frumoase și cele mai de preț. În rest nu îmi aduc aminte de alt mărțișor să fi fost important pentru mine", a mărturisit Simona Trașcă, pentru WOWbiz.ro.

Elena Merișoreanu a primit cel mai frumos mărțișor de la mama ei

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a dezvăluit de la cine a primit cel mai frumos mărțișor de 1 Martie. Mama sa i-a dăruit o vază cu flori în urmă cu mulți ani, la scurt timp după ce s-a căsătorit. Obiectul este păstrat chiar și azi și are o valoare sentimentală imensă pentru artistă.

"Cel mai frumos mărțișor primit vreodată a fost de la mama mea. Când mi-a dat mărțișor, după ce m-am căsătorit. Mi-a dat un mărțișor și pe lângă mărțișor mi-a mai oferit o vază cu flori. Păstrez și acum vaza aceea. Pentru mine toate cadourile sunt frumoase.

Acum am văzut că moda este alta, nu se mai dau mărțișoare se cumpără un parfum, o eșarfă sau chiar o broșă mai scumpă. Atunci noi ne mulțumeam cu ce era și oamenii care știu să aprecieze vor aprecia oricum întotdeauna gesturile făcute", ne-a explicat Elena Merișoreanu, în exclusivitate.

Andreea Marin [Sursa foto: Instagram]

Cel mai prețios mărțișor pentru Andreea Marin

Zâna Surprizelor ne-a dezvăluit că cel mai frumos, dar și important mărțișor pe care îl așteaptă și îl primește an de an este cel ce vine chiar de la fiica sa.

"Cel mai prețios mărțișor e cel primit an de an de la fiica mea", a mărturisit Andreea Marin, pentru Wowbiz.ro.

