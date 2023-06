”A fost de multe ori victima” Luminița Anghel a spus abia acum ce se întâmplă în căsnicia ei, după 12 ani! A fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit pentru prima dată despre asta

In articol:

Luminița Anghel este iubită și apreciată de mulți români, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Chiar dacă este în lumina reflectoarelor de ani buni, artista a fost extrem de discretă când a venit vorba despre viața sa personală, tocmai din acest motiv, cântăreața a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit, fără rețineri, despre căsnicia sa, abia acum.

Așadar, Luminița Anghel și-a deschis sufletul în fața publicului ei și a explicat că, partenerul ei de viață, cu care este căsătorită de 12 ani, nu și-a dorit niciodată să fie persoană publică, însă din cauza celebrității cântăreței, de foarte multe ori bărbatul a fost o victimă.

De asemenea, artista nu a ezitat nici să-i facă o descriere soțului ei, având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

„Soțul meu este o persoană foarte discretă. Nu și-a dorit niciodată o viață publică și, din păcate, a fost de multe ori victima colaterală a celebrității mele. Este un bărbat simplu, cu pregătire de inginer constructor, dar a studiat și Dreptul. Seamănă ca personalitate foarte mult cu tatăl meu, pe care l-am iubit și prețuit până în ultima clipă. Este un om foarte corect, pe care te poți baza în orice moment, nu face compromisuri și își alege cu grijă prietenii. Este un bărbat cu un simț al umorului absolut fabulos. Mă face să râd în fiecare zi.”, a dezvăluit Lumința Anghel, pentru Viva.ro.

Luminița Anghel și soțul ei

Luminița Anghel a trecut prin 2 divorțuri

Până să ajungă să trăiască o frumoasă poveste de dragoste alături de actualul ei partener de viață, Luminița Anghel a trecut prin 2 divorțuri, însă chiar și așa, vedeta a reușit să treacă cu brio peste dezamăgirile în dragoste.

Întrebată ce sfaturi ar oferi persoanelor care trec prin experiențe similare, artista a explicat că de ceva vreme a încetat să mai dea sfaturi altor persoane când vine vorba despre viața personală, precizând și care este motivul.

„De ceva timp, mă feresc să dau sfaturi cu privire la viața personală. Fiecare ne trăim propriile experiențe și le gestionăm mai ușor sau mai greu. Am învățat că, orice sfat ai primi în viață, până nu-ți trăiești propria experiență nu înveți nimic. Dar pot să spun totuși, că nu aduce anul ce aduce clipa. Eu am luat de multe ori în viață decizii greșite și am fost nevoită să mi le asum…”, a mai spus Luminița Anghel, pentru aceeași sursă.