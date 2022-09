”A fost și este o perioadă foarte grea”. Oana Roman, copleșită de problemele din viața sa. Ce decizie a luat partenera lui Marius Elisei

In articol:

Oana Roman își împarte viața între responsabilitățile din plan personal și cele din legate de profesia sa. Dacă până acum le făcea față cu brio, recunoscând, însă, că nu este deloc ușoara viața sa, acum, partenera de viață a lui Marius Elisei a ajuns în punctul în care spune că are nevoie de ajutor.

Cu un copil acasă, care are nevoie de toată atenția sa, dar și cu o mamă care în ultima perioadă a tot avut probleme de sănătate, plus atribuțiile față de proiectele în care este implicată, Oana Romana ajuns într-o situație dificilă.

Oana Roman a decis să apeleze la psiholog

Fiica lui Petre Roman a dat dovadă de multe ori că este o femeie puternică, dar chiar și pentru ea, uneori, totul devine prea complicat.

Acum, spune vedeta, din cauza recentelor evenimente neplăcute prin care a trecut Mioara Roman, probleme la care se adăugă și stresul survenit din alte surse, a decis să treacă pragul cabinetului medicului psiholog.

Oana Roman a mărturisit în online că anxietatea și frică și-au pus amprenta asupra sa, astfel că s-a reîntors la omul care a ajutat-o și în trecut să se stabilizeze emoțional.

„După foarte mulți ani, reîncep ședințele de terapie pentru că în ultima vreme m-au copleșit un pic toate stările de spaimă, de anxietate și de frică. A fost și este o perioadă foarte grea emoțional și simt nevoia să fac ceva care să mă echilibreze. Cu tot ce am trecut cu mama și am nevoie să reîncep terapia, iar de astăzi ma duc la ședințe. Merg la doctorul la care am fost și acum 15 ani, când am mai făcut terapie și m-a ajutat foarte mult”, a spus Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.

Deși mersul la psiholog nu este văzut cu ochi buni de toată lumea, Oana Roman s-a arătat deschisă în fața celor care fac parte din comunitatea sa online să discute cu ei pe această temă. Vedeta spune că este pregătită să răspundă oricărei întrebări legate de acest aspect, poate așa ar putea să le fie de ajutor.

”Mă gândeam să vorbim un pic despre asta (n.r. mersul la psiholog) și să ma întrebați tot ce vreți legat de depresie, anxietate și terapie”, le-a mai spus vedeta fanilor săi.