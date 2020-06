In articol:

Primul soț al lui Brigitte Pastramă a fost Octavian Sfăt, un afacerist din Timișoara. Fiul celor doi, Robert, a apărut zilele trecute în prim-plan, după ce s-a relatat că Brigitte s-a dus la Poliție, reclamând faptul că a fost agresată de acesta, dar și că i-ar fi luat mașina. Mai mult, tânărul ar fi fost acuzat că ar fi consumat și anumite substanțe interzise. Robert a rămas fără tată în decembrie 2002, Octavian Sfăt decedând subit. La vremea respectivă, în presă s-a speculat că moartea afaceristului este suspectă. Cu toate acestea, nu s-a deschis nici un dosar în legătură cu decesul lui Ocatvian Sfăt. (vezi care e legătura secretă dintre Brigitte și Gică Hagi)

Citeste si: Brigitte Pastrama e pe perfuzii, in spital: "Cata durere e in sufletul unei mame singure"

Citeste si: VIDEO| Brigitte Pastramă, în război cu fiul. Mărturiile șocante ale tânărului: ”Am dormit și pe bancă în parc, și la metrou”

Citeste si: CUTREMURĂTOR! Brigitte Sfăt, declarații uluitoare despre Ilie Năstase. ”Mi-a fost frică să nu moară înaintea mea! Nu aș fi suportat!”

“Prin casatoria cu Octavian Sfat, un important om de afaceri din Timisoara, Brigitte a devenit coproprietarul unui adevarat imperiu destinat divertismentului. Doua importante discoteci - Discoland si Ramses- si un restaurant extrem de select - Maestro - asigurau venituri mai mult decat importante pentru familia Sfat, ceea ce le-a permis achizitionarea unei superbe vile in zona Lidia si cateva masini de lux. Rand pe rand, in cele doua cluburi de noapte au fost invitati DJ de renume mondial si trupe cunoscute din Romania, incepand cu BUG Mafia, Voltaj, Blondi, Parazitii, Tavi Sfat incercand sa tina pasul cu celelalte discoteci din Timisoara”, scria ziarul Curierul în martie 2003.

A fost ucis Octavian Sfăt, primul soț al lui Brigitte? La scurt timp au apărut o serie de dispute

“Concesionarea unor spatii ultracentrale din orasul de pe Bega se datoreaza, spun unele surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, faptului ca Octavian Sfat ar fi ruda apropiata cu actualul ministru al agriculturii, Ilie Sarbu, care, inainte de a deveni demnitar, a fost actionar la Discoland si Maestro. Revenind la Brigitte, sa spunem ca este mama unui copil in varsta de doi ani, iar din decembrie 2002 a ramas vaduva, Tavi Sfat decedand in urma unui atac de cord, incident care a starnit mari discutii, in conditiile in care omul parea ca are o sanatate de fier.”, a mai relatat Curierul.

„Dupa moartea nesteptata a lui Octavian Sfat, o discoteca, un club si un restaurant au ramas in posesia sotiei acestuia, lui Brigitte Sfat. La scurt timp au aparut o serie de dispute legate de proprietarul de drept al celor trei localuri, despre ele vorbindu-se ca ar apartine Ministrului Agriculturii, Ilie Sirbu. Destinele clubului Ramses erau in miinile lui Bogdan Georgiu, dar dupa citeva verificari mai amanuntite, s-a ajuns la concluzia ca acesta avea minusuri importante in gestiune. Sesisind problema, Brigitte Sfat a luat masuri.”, a relatat Evenimentul zilei în octombrie 2004.

A fost ucis Octavian Sfăt, primul soț al lui Brigitte? Ea l-a găsit mort în pat

“Potrivit procurorilor, la mijlocul lunii februarie, managerul ar fi fost sechestrat si batut timp de zece ore de catre Marcel Olteanu si Ovidiu Torj, din ordinul patroanei, chiar in biroul acesteia din incinta Discolandului. Suma vehiculata de surse neoficiale este 1 miliard de lei, din care Georgiu ar fi adus doar 5000 de euro. Dupa ce a scapat din miinile celor doi recuperatori, managerul clubului a fugit in judetul Prahova, de unde de fapt si venise la Timisoara. Cei care l-au batut, persoane influente din lumea interlopa timisoreana faceau parte din anturajul lui Brigitte Sfat. Acestia erau cunoscuti drept clienti ai casei in toate localurile pe care aceasta le detinea. Directia de Finante Timis a pus sechestru pe sediul SC Video&Games&Travel SRL si pe Restaurantul Maestro, apartinand manechinului Brigitte Sfat, pentru o datorie de peste 3 miliarde de lei, rezultata din neplata unor taxe si impozite. Vaduva omului de afaceri Octavian Sfat este incarcerata la Penitenciarul "Popa Sapca", unde ispaseste o pedeapsa de trei ani si jumatate pentru complicitate la talharie si lipsire de libertate”, s-a mai scris.

Într-un interviu acordat pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”, Brigitte a povestit despre Ocatian Sfăt, cel care a murit înainte ca ea să împlinească 26 de ani. ”Eu mi-am găsit soțul mort în pat la nouă dimineața, apropo de prima căsnicie. Aveam 25 de ani și 10 luni, eram cu fiul meu Robert, el avea doi ani. Fiul meu și-a văzut tatăl mort în pat. E cumplit! Totul s-a întâmplat chiar cu patru zile înainte de Crăciun. În urmă cu o seară, cumpărasem globuri și tot ce ne trebuia! Venisem la el în cameră împreună cu Roby, să îi spun că mergem să luăm bradul...L-am găsit inert, era cu ochii deschiși, se uita la tavan...de fapt, era mort! A făcut infarct. De atunci, am fost și mamă și tată...”, a povestit Brigitte Pastramă despre Octavian Sfăt.