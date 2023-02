A murit ca un erou! Proteo, un cățeluș care făcea parte din echipele de salvatori trimise în Turcia, a fost prins sub dărâmături, în timp ce încerca să scoată un supraviețuitor de sub ruine

In articol:

Sfârșit crunt pentru Proteo, un cățeluș salvator, care făcea parte din echipele mexicane de intervenție, prezente în Turcia. Patrupedul a murit prins sub dărâmături, în timp ce încerca să scoată un supraviețuitor la suprafață.

Proteo a însoțit echipele de intervenție mexicane prezente în Turcia, după cutremurele devastatoare. Alături de salvatori, el a ajutat la căutarea de supraviețuitori și chiar a reușit să găsească doi oameni sub dărâmături, pe care autoritățile le-au scos ulterior la suprafață. Din nefericire, patrupedul a fost prins sub mormanele de moloz și tencuială, în timpul unei misiuni și a murit pe loc.

În memoria lui a fost organizată o ceremonie, iar pompierii și toți cei care l-au cunoscut pe Proteo i-au adus un ultim omagiu.

Imaginile, care au devenit virale pe rețelele de socializare, au emoționat mii de persoane.

Proteo, one of the dogs that came to Türkiye from Mexico to participate in the ongoing search & rescue efforts in earthquake areas, passed away.