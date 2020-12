A murit cel mai bătrân cântăreț de muzică populară din Maramureș! Nicolae Sabău avea deja propriul muzeu

Nicolae Sabău avea 91 de ani și era unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică populară din Maramureș.

Niculaiu Mării a Gheorghii Zaharii din Cicârlău, așa era numit Nicolae Sabău de oamenii din zonă, a murit miercuri, 30 decembrie, după ce fusese infectat cu noul coronavirus.

Artistul a fost internat săptămâna trecută la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare, unde a fost confirmat pozitiv, iar starea lui s-a agravat, așa că luni a fost transferat la Spitalul Suport TBC Baia Mare.

Miercuri dimineață însă apropiații lui Nicolae Sabău au dat

Considerat cel mai bătrân cântăreț de muzică populară din Maramureș, Nicolae Sabău, la 91 de ani, avea propriul său muzeu. Mai exact, casa artistului din comuna Cicârlău a fost transformată în muzeu al artei şi cântecului popular, iar acesta a lăsat-o moştenire celor care vor să promoveze ideea artei autentice. (VEZI si cum a murit soțul cântăreței de muzică populară Marcela Fota )

Unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică poplară din Maramureș, Nicolae Sabău, s-a implicat în viața comunei sale și ca primar. A fost primarul din Cicărlău între 2004 și 2008.

Fuego a fost acasă la Nicolae Sabău

Anul trecut, când Nicolae Sabău a împlinit 90 de ani, Fuego a fost acasă la cântărețul de muzică populară și l-a sărbătorit.

de muzică populară și l-a sărbătorit.

”90!!! Atâția ani împlinește azi maestrul NICOLAE SABĂU, simbolul Maramureșului, muntele de autenticitate și poate cel mai sensibil și mai curat artist pe care eu l-am cunoscut! Am fost la el acasă, la Cicârlău, în oaza sa de spiritualitate, i-am cântat și i-am făcut o bucurie! Acolo este și muzeul care-i poartă numele și un fragment din toate realizările sale! Am lăcrimat împreună, am râs și i-am ascultat învățămintele, iar toate le veți vedea și asculta curând, pe canalul meu de

YouTube, într-un reportaj de patrimoniu! Nicolae Sabau este un bun national, este cel mai longeviv artist în activitate din Romania! Și uimește prin luciditate, umor, prin tot ce face și gândește! La mulți ani, maestre și sa va iubească toate bucuriile”, scria Fuego în urmă cu un an, despre Nicolae Sabău.