"A murit la mine în brațe!" Drama artistei Raluca Moianu. Și-a pierdut soțul la un an de la decesul tatălui: "A fost greu"

Raluca Moianu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Numele său fiind cunoscut de zeci de ani, de pe vremea când ținea România cu sufletul la gură prin poveștile pe care le aducea pe micul ecran.

Acum, viața sa este o adevărată poveste. Fosta prezentatoare TV este mamă cu normă întreagă, muncește non-stop, însă ascunde și o mare durere în suflet. Vedeta a trecut prin două pierderi uriașe. La diferență scurtă de timp, Raluca Moianu și-a pierdut și tatăl și soțul.

Raluca Moianu a trecut cu greu peste moartea soțului

„Tata s-a prăpădit în vara lui 2017, în 2018 a murit Mario. De când a murit tata au trecut câteva luni până ce Mario a fost diagnosticat, a fost un an foarte greu. Tata avea vreo 80 de ani, mulțumesc lui Dumnezeu că mi l-a lăsat atât de mult timp. Bunicul a murit de tânăr, mama a fost orfană și acum suntem trei femei, ca acum niște ani, când erau străbunica, bunica și mama. Nu știu ce e (n.r. dacă e karma), așa a fost să fie”, a spus Raluca Moianu în cadrul unei emisiuni TV.

Peste pierderile cumplite prin care au trecut, mai ales că soțul s-a stins din viață mult prea devreme, Raluca Moioanu și fiica sa, Mara, au trecut cu greu peste acea perioadă.

Vedeta s-a axat foarte mult pe partea profesională a vieții și spune că acum este mai puternică ca niciodată. Dacă înainte, când gândul îi fugea la Mario, lacrimile îi curgeau instant pe obraji, acum Raluca își dă frâu liber suferinței doar în intimitate și atunci când ajunge să îi aprindă o lumânare acestuia la cimitir.

De cealaltă parte, Mara s-a maturizat pe repede înainte și a dovedit că este o fată extrem de puternică.

Raluca Moianu: ”Nu e ceva ce trece”

Chiar și așa, adolescenta i-a mărturisit mamei sale că, atunci când va decide cine este alesul, acesta este musai să semene foarte mult cu tatăl său. Astfel, golul pe care i l-a provocat moartea acestuia va fi, cumva, în mică parte, umplut prin apariția unei alte iubiri.

”Au fost niște ani grei. Este fata tatălui ei. E sportivă și hotărâtă, exact cum era tati. Suferința te face să te maturizezi prematur, viața așa a fost. Ea mi-a zis că băiatul cu care o să iasă o să fie un tip care o să semene cu taică-su pentru că e clar că o să simtă nevoia să umple acel gol. E un gol acolo despre care nu a dorit să vorbească prea mult. E o fată foarte puternică, nu a fost nevoie să meargă la psiholog, nu a vrut, a zis că tot ce are de vorbit vorbește cu mine. Suntem prietene, dar până la o limită.

Nu știm ce ni se întâmplă mâine, este nevoie să privim viața cu bucurie în fiecare zi, să ne amintim de ce-i dragi și să folosim ceea ce ne-au învățat cei care nu mai sunt. Eu m-am înecat în muncă, mi-a prins foarte bine. Am vreo șapte job-uri, part-time. Predau la universitate, țin cursuri la public-speaking, lucrez ca și consultant de imagine, facem comunicare de top, dau voce unor personaje. Îmi pare rău că Mara crește fără tată, dar asta e viață. Unoeri, Dumnezeu știe de ce face lucrurile așa, nu aveam nicio explicație, trebuie doar să le acceptăm pentru că altfel nu putem privi cu bucurie ziua următoare. El rămâne cu noi. Acum pot să vorbesc despre el mai ușor ca înainte. Nu mă mai bușește plânsul în secunda următoare, la cimitir nu mă pot abține, dar în emisiuni nu mai plâng”, a mai spus fosta prezentatoare TV.

Pentru că a rămas văduvă de tânără, Raluca Moianu a vorbit și despre o altă căsnicie. Vedeta spune că indiferent de ce îi așterne în față destinul, Mario va fi mereu parte din viața ei.

Iubirea pe care și-au purtat-o reciproc, grija, căsnicia pe care au construit-o și copilul pe care-l au sunt lucruri care niciodată nu-i vor putea lua Ralucăi amintirea bărbatului alături de care a trăit atâția ani.

”Nu (n.r. l-a visat), dar vorbesc despre el, povestim despre el, îmi aduc aminte despre el. E prezent în viețile noastre. Și dacă mâine m-aș căsători, el rămâne prezent în viața mea. Am obiectele, diplomele, cupele lui ,e tatăl fiicei mele. Nu e ceva ce trece, face parte din viața noastră, nu e ceva ce se șterge cu buretele, nu ar fi normal. El e prezent în viețile noastre și va rămâne mereu. Noi am avut o frumoasă poveste de iubire, am divorțat în condițiile cele mai civilizate, ne-am împăcat când nu se mai aștepta nimeni să ne împăcăm și eu am fost lângă el până în ultimul moment. A murit acasă, la mine în brațe. Asta este povestea noastră, astea nu trec niciodată”, a concluzionat vedeta.