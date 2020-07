In articol:

Este premieră în pandemia de coronavirus! A murit primul cățel diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Ciobănescul german, Buddy, a fost testat pentru coronavirus, după ce stăpânul lui s-a infectat.

Buddy a dus o luptă cruntă cu boala. Stăpâna lui nu știa ce să mai facă pentru a-l salva

Ciobănescul german în vârstă de șapte ani din Staten Island in New York, a întâmpinat probleme de respirație în luna aprilie a acestui an, după ce stăpânul lui, Robert Mahoney, a fost depistat pozitiv pentru coronavirus.

Doi medici veterinari care nu l-au tratat pe Buddy, dar au fost la curent cu dosarele lui medicale, spun că animalul avea, cel mai probabil și cancer. Ei au declarat pentru National Geographic că este neclar dacă Buddy a murit din cauza virusului sau din cauza limfomului pe care îl avea.

„Nu este clar dacă boala l-a făcut mai susceptibil la contractarea coronavirusului sau dacă virusul l-a îmbolnăvit, ori dacă a fost doar un caz de sincronizare coincidentală”, a precizat unul dintre doctorii veterinari care l-au îngrijit pe Buddy.

Stăpânii lui Buddy abia în luna mai au găsit medici veterinari care să îl testeze pe cățel.

„Le spui oamenilor că aniamulul tău a fost confirmat pozitiv și se uită la tine de parcă ai avea zece capete”, a declarat Allison, soția lui Robert Mahoney, potrivit Mirror.

În data de 2 iunie, Buddy a fost confirmat drept primul câine bolnav de coronavirus. Medicii au spus că starea lui de sănătate este una deteriorată. Câteva zile mai târziu, pe 11 iulie, stăpâna l-a găsit pe Buddy scuipând sânge coagulat.

„Când am văzut asta am știut că nu se mai poate face nimic. Ce aș putea face pentru un câine care era în acea situație? Dar avea voința de a trăi. El voia să meargă mai departe.”, a mai declarat stăpâna ciobănescului.

În cele din urmă, suferința lui Buddy a fost curmată.

Conform autorităților din SUA 25 de câini și pisici sunt confirmate pozitiv cu coronvirus.