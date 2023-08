”A plecat în Rai” Oana Roman, devastată de durere! A făcut anunțul trist, în urmă cu puțin timp: „Sufletul meu plânge”

In articol:

Oana Roman nu ratează nicio ocazie să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu urmăritorii de pe rețelele de socializare atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, așa cum s-a întâmplat și de curând.

Din păcate, de această dată, fiica lui Petre Roman a venit cu o veste tristă pentru cei ce o urmăresc în mediul online, anunțându-i că o ființă dragă ei s-a stins din viață. Iată despre ce este vorba!

Oana Roman trece prin clipe grele

Oana Roman este devastată de durere! Animalul ei de companie, Bubble, care îi era alături de 12 ani, a trecut în neființă. Pentru că împărtășește cu admiratorii ei din online aproape totul, vedeta a ținut să le vorbească și despre pierderea recentă.

Citește și: Catinca Roman a dezvăluit cum a reușit să slăbească 15 kilograme! Prin ce a trecut creatoarea de modă, din cauza greutății: „De la probleme psihice, nu fiziologice”

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS! A fost decretată starea de urgenţă în Rusia- stirileprotv.ro

Fiica lui Petre Roman spune că patrupedul s-a stins din viață în somn și nu a ezitat nici să mărturisească faptul că durerea pe care o simte acum este nemărginită în privința evenimentului trist.

„După 12 de ani în care a oferit cea mai pură iubire, cea mai loiala prietenie și mi a fost prieten și companion în cele mai grele momente, iubitul meu Bubble a plecat în Rai. A plecat liniștit, în somn dar fără ca eu sa fiu lângă el ca să mi pot lua adio. S a gândit ca probabil despărțirea ar fi fost prea grea.

Sufletul meu plânge și durerea este foarte mare. Drum bun în Raiul cățeilor minunați, iubirea mea!”, a scris Oana Roman, în dreptul unor imagini cu regretatul animal.

Instagram Vezi această postare peInstagram O postare distribuită de Oana Roman (@oanaromanelisei)

Oana Roman își vizitează mama zilnic

Mama Oanei Roman, Mioara, se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, acesta fiind și motivul pentru care în urmă cu câteva săptămâni femeia a ajuns de urgență la spital.

Citeste si: „Nu am să mă uit la el, la ce să mă uit?! La un topor?!” Dana Roba și Daniel Balaciu urmează să fie puși față în față, după ce în urmă cu două luni a avut loc teribilul incident- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Citește și: „Am să apelez la voi să mă ajutați” Oana Roman, jefuită de persoanele în care a avut încredere! Vedeta a dezvăluit cine sunt făptașii

Cu toate acestea, însă, mama vedetei pare a fi mai bine în prezent, mai ales că se află din nou în centrul special unde are parte de cele mai bune îngrijiri. Mai mult decât atât, Oana Roman îi este alături celei ce i-a dat viață și o vizitează aproape zilnic, lucru pe care îl împărtășește mereu cu fanii ei de pe rețelele de socializare.

„Am ajuns și la mama, am fost și ieri, și azi, i-am adus niște medicamente, dar am găsit-o odihnindu-se și nu am trezit-o. A venit și Isa cu mine și apoi mergem să facem niște cumpărături...”, le-a povestit Oana Roman fanilor săi, de curând.