”A trebuit să o iau de la început”. Ioana Ginghină, adevărul din spatele vieții perfecte pe care o duce acum. Cum a evoluat de-a lungul timpului actrița

Ioana Ginghină are 44 de ani, a divorțat de două ori, este mama unui adolescente, actriță, profesoară de teatru și se pregătește să se căsătorească a treia oară.

Însă, până să ajungă să spună că trăiește o viață perfectă, vedeta recunoaște că a ”ars” mai multe etape ale maturității, trecând prin multe greutăți, dar având acum și multe lecții învățate în palmares.

Ioana Ginghină, mulțumită de evoluția sa în viață

Privind în urmă, Ioana Ginghină spune că problemele vieții sau ale maturității au început încă de la vârsta de 20 de ani, atunci când toată energia sa mergea spre carieră, dorința sa fiind aceea de a se realiza și de a ajunge cât mai sus pe scena teatrelor și în cinematografie.

Atunci, vedeta făcea imposibilul posibil doar pentru a se cunoaște mai bine, ulterior, după descoperirile făcute, timpul trecând, la 30 de ani, actrița se lupta cu

echilibrul vieții. Fără să știe, însă, că deși părea că are totul, zece ani mai târziu, un mare hop al vieții avea să o pună la pământ.

Așa se face că după divorțul de tatăl fiicei sale, Ioana Ginghină, îngenuncheată, în cele din urmă, a reușit să se ridice și să vadă viața cu alți ochi.

Conștientă fiind că este binecuvântată cu sănătate, bani, fericire, o fiică minunată și o carieră strălucitoare, Ioana Ginghină și-a dat iar voie să simtă.

Așa, spune ea, acum, la aproape 45 de ani, simte că trăiește cea mai bună perioadă a vieții sale. Iubește și este iubită, profesional îi merge strună, iar fiica sa o face să fie cea mai mândră mamă din lume. Toate acestea o fac acum să trăiască fiecare clipă cu relaxare și mulțumire.

”După ce m-am străduit să mă înțeleg pe la 20 de ani și să mă echilibrez pe la 30 de ani, la 40 iar am avut un hop de trecut în care a trebuit să o iau de la început. Dar cu toate astea sănătatea mea era excelentă aveam o carieră de succes, destui bani cât să nu mă plâng, un copil și prieteni minunați. Ce să mai în doi ani am reușit să am și relația perfectă cu iubitul meu, așa că iată-mă în prag de 45 de ani trăind cea mai bună perioadă din viața mea. Pentru că chiar așa este, la 20-30 de ani eram preocupată cu construirea, carierei, familiei, copii, etc, apoi în jur de 40 parcă avem ceva o nemulțumire, ba de una, ba de alta. M-am gândit că va trece, mai ales că și începuseră problemele cu fostul soț. Pe măsură ce am trecut de 40 de ani, mai exact la 42 de ani parcă a început să se facă lumină. Am obținut un nou rol într-un serial, l-am întâlnit pe Cristi, școala de actorie mergea din ce în ce mai bine, așa că a început să vină soarele și pe strada mea. Și apoi, am mai observat ceva. Neliniștea s-a retras, perfecțiunea pe care o doream în permanență nu mai punea atâta presiune pe mine, ba mai mult, sunt mai relaxata ca niciodată din toate punctele de vedere. Ceea ce am învățat de atunci când eram la granița cu 40 este că crizele de vârstă mijlocie se manifestă în țări și culturi din întreaga lume”,a scris Ioana Ginghină pe rețelele de socializare.