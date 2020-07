In articol:

În iulie 2019, fosta asistentă Tv a devenit mamică pentru prima dată. Ea a adus pe un băiețel sănătos, iar de atunci viața i s-a schimbat radical.

Anul acesta băiețelul frumoasei vedetei a împlinit un an, iar cu ocazia aceasta Flavia a scris pe contul ei de Instagram un mesaj emoționant:

“Ieri ai implinit un an, copilul nostru drag si bun. Primul an in care m-am minunat de tine in fiecare moment, de zambetul tau atat de sincer, de gingasia ta. ♥️♥️As putea sa scriu atat de multe, scriu si sterg, pentru ca nu gasesc cuvintele suficiente pentru a descrie cat de mult de iubesc. 🥰La multi ani, copilul nostru!!🥳♥️🍼 Mami si tati te iubesc enorm si pentru totdeauna!”

Flavia arată excepțional la un an de când a născut

Flavia Mihășan a renunțat la televiziune pentru a avea timpul necesar să își crească copilul. Cu toate acestea, fosta asistentă tv nu a renunțat la stilul sănătos de viață pe care îl avea înainte. Vedeta a avut noroc pentru că în timpul sarcinii nu a acumlat multe kilograme și i-a fost destul de ușor să revină la silueta inițială.

"Au fost unele persoane care mi-au spus că nu mănânc suficient. Dar sunt corpuri şi corpuri. Eu mănânc exact cât simt nevoia. Nu cred în a mânca cât pentru doi şi asta cred că mi-o poate confirma orice medic. Mănânci fix când ţi-e foame şi alegi mese nutritive, astfel încât să-i transmiţi lui bebe substanţele hrănitoare necesare. Dar nu cred în „să rupem frigiderul“. Nu ştiu exact cât am luat în greutate, pentru că nu m-am cântărit, nu făceam asta nici înainte de a fi însărcinată", declara Flavia Mihășan într-un interviu pentru okmagazine.ro.

La momentul actual, frumoasa blondină arată impecabil, iar asta se vede în mai toate fotografiile postate pe contul ei de Instagram. În ultima fotografie postată, Flavia poartă un costum de baie, care îi scoate foarte bine formele în evidență. La cât de bine arată, dacă nu ai cunoaște faptul că a dat naștere unui copil, nu ai spune acest lucru.