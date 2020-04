A venit din Italia, dar i-a murit copilul. Eveniment tragic la Nădlac

In articol:

Însărcinat, tânăra româncă venită din Italia s-a trezit cu copilul mort în burtă după ce a stat ore întregi în corturile de la vama Nădlac.

Tânăra a stat ore în șir afară până când autoritățile i-au găsit loc la un hotel din Timișoara pentru carantină, scrie Gazeta Românescă de la Roma.

Femeia de 26 de ani a pornit din Italia pe 7 aprilie. A două zi, pe 8 aprilie, a ajuns la punctul de frontieră Nădlac, pe unde întră în țară mulți români veniți din Vest. În vamă, autoritățile i-au înghesuit pe toți în corturile de triere.

“De dimineață până la ora 14, după masă. Aproape era seară. Am văzut un cort mai liber, atunci când mi-am luat o banca și am scos-o afară la ora 7-8 dimineață că să stau la soare”, spune femeia.

Tânăra din Italia, băgată cu alte 5 persoane într-o singură cameră

După acest episod, gravida a fost preluată de pompieri și transferată la o locație pentru carantinați. Aici, viitoarea mămică a aflat că urmează să stea câte 6 persoane într-o singură camera.

“Eram obosită, nu mai puteam să mai stau cu încă trei bărbați. Deși până la urmă am acceptat. M-am dus în spatele aeroportului și au vrut să ne bage într-o casă la care s-a curățat atunci pe moment. Domnul polițai îmi spunea că dacă nu accept va trebui să mă bage în casă cu forță“, povestește femeia.

Abia spre miezul nopții tânăra viitoare mămică a fost transferată la un hotel din Timișoara. În acea noapte, însă, și-a dat seama că nu mai simte mișcările copilului în burtă.

“Știu foarte sigur că și în vama mișcă cât de cât când am ajuns. Am depistat la hotel că nu mai mișcă. Și mi s-a părut burtă așa un pic ovală și m-am panicat și a două zi miercuri am sunat la ambulanță”, spune femeia.

Tânăra a renunțat să meargă din start la spital de frică să nu se infecteze cu coronavirus. Ambulantierii i-au recomandat să urmărească până în seară dacă simte mișcări ale copilului în burtă.

“M-au luat contracțiile foarte tare joi și am fost dusă la spitalul Odobescu fără izoleta. Am ajuns la ora 12 și mi s-a spus că inima copilului nu mai bate și că trebuie să fac avort imediat”, adaugă gravidă.

Cum a aflat că are COVID-19

La Maternitatea Odobescu din Timișoara, acolo unde acum o săptămâna au fost depistați fals pozitiv cu coronavirus mai mulți nou-născuți, tânăra a făcut testul pentru COVID-19.

“Am cerut autopsia copilului și în jumătate de ora mi s-a spus că sunt pozitivă la COVID și în aceste cazuri nu se poate face autopsia copilului”, spune femeia.

După acest episod, femeia a primit câteva foi A4 pe care urmă să facă o declarație prin care refuză autopsia copilului decedat. Tânăra a refuzat și a fost transferată la maternitatea Bega din Timișoara pentru tratament specific coronavirusului. Acum femeia se simte bine, fără febra sau alte simptome specifice COVID-19.