A venit pentru a asista la nașterea fiicei sale, dar a fost pregătit pentru a fi supus unei intervenții! Cum s-a întâmplat totul

Întâmplarea s-a petrecut în Brașov. Bărbatul venise pregătit pentru sala de operație la o clinică privată din oraș, însă nu pentru ca el să fie suspus unei intervenții chirurgicale, ci soția lui, care urma să o aducă pe lume pe fiica lor prin cezariană. După ce ambii au completat toate hârtiile, au fost îndrumați de personalul medical pe mai departe. Pe soție au luat-o pentru a o pergăti de cezariană, iar

el, de asemenea, a fost pregătit pentru a intra în sala de operații și nu de naștere.

Deși a încercat să le explice asistentelor și infirmierelor că el este prezent doar pentru a asista la nașterea copilului său, acestea pare că nici nu voiau să-l ia în seamă. Discuțiile urmează să se mute la secția de poliție, căci bărbatul vrea să le facă cadrelor medicale plângere penală.

A fost pregătit să fie supus unei operații, deși el venise pentru a asista la nașterea soției

Totul s-a întâmplat pe 23 septembrie, când soția lui Alexandru Niță era programată să nască prin cezariană la o clinică medicală privată din Brașov. Totul a decurs foarte bine atunci când a trebuit să completeze formularul: „Acord informat acces aparţinător”, unde a trecut la motiv că va asista la nașterea fiicei sale. Soția lui a fost preluată și dusă la maternitate, iar el a fost preluat de alte cadre medicale. De aici lucrurile sau complicat puțin.

A fost dus într-o cameră unde i s-a cerut să facă un duș cu șamponul pus la dispoziție de spital, iar mai apoi să se îmbrace cu un halat pentru intervenții. A crezut că totul face parte din niște proceduri riguroase ale unității medicale, dar avea să-și dea seama că se înșală amarnic.

„Am informat-o pe doamna că făcusem duş în acea dimineaţă, însă dânsa a insistat că nu pot intra în sala de operaţii fără să fiu dezinfectat. După ce am făcut duş şi m-am îmbrăcat în halatul de intervenţie, a venit o altă asistentă în cameră cu un dulap pe roţi în care avea instrumente sterile. Dânsa m-a întrebat dacă am emoţii şi i-am spus că da, având în vedere că la primul copil născut în 10 iunie 2020, tot în acelaşi spital, nu am putut asista la naştere din cauza restricţiilor şi că acum mă bucur că o pot încuraja pe soţie şi să împărtăşim împreună această experienţă”, a declarat acesta pentru pizbrasov.ro.

Mai apoi, brașoveanului i s-au prelevat probe din sânge. Deși i s-a părut puțin ciudat, mai ales că avea deja și un test PCR negativ, a considerat, în continuare, că sunt doar niște proceduri foarte stricte în contextul pandemiei de coronavirus.

„Am rămas puţin surprins, însă am pus această cerinţă pe seama contextului pandemic, având în vedere că în data de 22 septembrie 2021, atat soţia, cât şi eu, am făcut un test PCR, fără de care nu mi s-ar fi permis să particip la naştere. Am întrebat de ce este necesar şi dacă îşi făceau probleme că voi leşina în cursul naşterii, dar dânsele au afirmat că acesta este protocolul pentru acces în sala de operaţii”, a mai spus brașoveanul.

Asistentele au râs când le-a spus că urmează să asiste la nașterea soției sale

Momentul în care și-a dat seama că se face o greșeală teribilă, a fost după ce una dintre asistente i-a spus că trebuie să i se radă părul de pe abdomen, iar mai apoi a fost întrebat la ce intervenție chirurgicală urmează să fie supus.

„Asistenta care a încercat să-mi recolteze iniţial sânge m-a întrebat ce operaţie urmează să mi se facă şi i-am spus, uimit, că nu mi se va face mie nicio intervenţie şi că voi asista soţia la naşterea prin cezariana. Dânsele au râs apoi iarăşi m-au întrebat cumva într-o notă mai insistentă, ce operaţie urmează să mi se facă. Atunci am realizat că ele de fapt mă pregăteau pe mine să fiu dus în sala de operaţii pe secţia de chirurgie şi că nu se uitaseră pe fişele pe care le înmânasem şi nici nu au dat atenţie detaliilor legate de naşterea soţiei şi asistarea mea. Când au realizat ca este vorba despre o neînţelegere gravă, mi-au cerut să mă schimb şi am fost dus în alt salon la et. 4, pentru a aştepta, de unde am fost condus mai departe în sala de operaţii unde soţia mă aşstepta îngrijorată”, a declarat Alexandru Niță.

Brașoveanul cere daune morale în valoare de 20 de mii de euro

Acesta este decis să-și facă dreptate, mai ales după ce pe 4 octombrie a fost sunat de către un reprezentat al unității medicale private care i-a spus că nu va primi niciun fel de compensații. El vrea daune în valoare de 20 de mii de euro, adică circa 100.000 de lei

și vrea să le facă plângere penală cadrelor medicale.

„După consultări interne, decizia management-ului unității medicale este de a nu ma compensa în niciun fel în urma celor întâmplate, motiv pentru care, în continuare, intenţionez să depun plângere penală impotriva personalului medical care mi-au recoltat sânge şi mi-au montat branula, fără a-mi aduce la cunoştinţă de ce trebuie sa faca aceste lucruri”. „De asemenea intenţionez să intentez proces management-ului spitalului pentru neraportarea acestui incident şi pentru daunele morale produse în urma acestei experiente şi a iniţiativei acestora de a musamaliza, fără a admite public acest întreg incident”, a susţinut Alexandru Niță pentru aceeași sursă citată mai sus.