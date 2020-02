Evident, o parte din showbiz a sărit în apărarea lui Alex Velea, alta îl susține, discret, pe Abi Talent. Cu toate acestea, sunt unii care, deși riscă să fie detestați de ambele părți, își asumă să spună că scandalul e unul inventat.

Nyno este un manelist mai puțin cunoscut, dar care, în ciuda faptului că nu e chiar celebru, îi cunoaște mai pe toți cei implicați în fenomen. Și, normal, așa cum era de așteptat, a făcut o melodie dedicată celor doi... Iar rezultatul este unul suficient de ”tăios”, pamfletul lui Nyno fiind unul care nu îi iartă pe artiși. ”Măi, fraților! Voi nu vă dați seama că asta e o făcătură?”, susține Nyno. Iar apoi, în versuri, pe ritmuri de manele, îi ”termină” pe eroii scandalului.

”Abi, Abi ești certat cu muzica în fiecare zi", spune Nyno. ”Mai oprește-te, măi Velea, suferi de 2Pac”, este fraza dedicată lui Alex Velea, făcând aluzie la cât de dur s-a dat artistul când a venit vorba de Abi Talent.

Alex Velea a vorbit cu lacrimi în ochi despre scandalul cu Abi Talent

Videoclipul în care Alex Velea a vorbit despre schimbul de replici în care a fost implicat a strâns aproape 800.000 de vizulizări și a ajuns pe primul loc în Trending, pe Youtube. Cântărețul era vizibil emoționat și, în unele momente, părea pe punctul de a izbucni în lacrimi, semn că l-a afectat faptul că familia lui a fost adusă în discuție. Reacția lui Alex Velea a venit după ce Abi Talent a făcut o declarație care a echivalat cu o lovitură sub centură: ”Cred că o iau de nevastă pe Antonia înaintea lui… ”.

„Am văzut un Story pe care l-a făcut. Era despre mine. Am zis să nu-l sun. Știam ce fel de om e. L-am mirosit repede. Am așteptat să-l văd față în față, poate își schimbă puțin părerea. Am încercat să trec cu vederea acest episod. M-am întrebat de unde are tupeul să vorbească așa cu mine. Eram la un eveniment și, la plecare, l-am văzut pe Abi. Nu aveam cum să nu-i zic ceva. M-am dus la el. I-am zis: vezi că ai vorbit prost de mine. Am lăsat așa fraza, să o continue el. De fapt, i-am dat o șansă să-mi ceară scuze sau măcar să o dea la întors. Abi, tu m-ai lovit acolo unde mă doare, adică muzica și vârsta. Dar nu a fost deloc așa. Eram convins că e obraznic în viața reală. Mi-a dat o replică foarte proastă, o replică fără sens. Mi-a zis că m-a și uitat. Atunci i-am zis: e multă lume aici, altfel îți dădeam un capac. Îmi crescuse adrenalina. Nu accept, la cât am muncit, să-mi vorbească așa unul ca el. Nu cred că i-aș fi dat un capac. Nu-s violent, dar de nervi așa am simțit nevoia să mă exprim. Oricum… dacă îi dădeam un capac… îl despărțeam de sănătate și nu era cazul (…)”, a declarat Alex Velea despre ”relația” cu Abi Talent, într-unul dintre episodele de vlog postat pe contul lui de YouTube.