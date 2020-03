Fostul concurent de la Puterea dragostei locuieste singur si marturiseste ca nu petrece prea mult timp sub acest acoperis.

Reporterul Dana Lutu a vrut sa vada cum arata apartamentul lui Jador. Artistul care se afla in top pe Youtube cu o colaborare cu Lino Golden a facut un scurt tur al locuintei sale din Capitala. A aratat ca a gatit, facuse friptura si mamaliga, si-a scos din dulap sacourile preferate, apoi a mers pe balcon pentru o mica sueta.

Un episod hazliu a avut loc in momentul in care Dana Lutu a vrut sa vada cum sunt organizate in sertare accesoriile gazdei sale. Roscata a ales la intamplare un sertar si...surpriza!

"Ma lasi pe mine sa caut accesoriile? Daca e vorba de accesorii, stiti ca eu sunt curioasa", a spus Dana Lutu.

"Va rog", a reactionat imediat Jador, fara sa realizeze ce urma sa se intample.

Cand reporterul Stirilor Kanal D a tras de maner s-a dezvaluit imediat surpriza: in sertarul din dressing, cantaretul nu tine doar ochelari de soare sau ceasuri, ci si bani, si nu putini, ba chiar o suma considerabila, dupa cum s-a putut vedea pe imaginile filmate in cadrul rubricii Casa de vedeta.

Fostul concurent de la Puterea dragostei a fost luat prin surprindere si a avut grija ca invitata sa sa inchida rapid sertarul unde pusese la pastrare teancuri de lei si euro.

Ella de la Puterea Dragostei, mesaj emoționant pentru Jador, de ziua lui! „Cadoul pe care ti l-as fi putut oferi astazi pentru totdeauna...”

De ziua lui Jador, Ella de la Puterea Dragostei a publicat un mesaj emoționant pe pagina ei de Instagram.

Pe 25 martie, Jador a implinit 25 de ani. Ella a vrut să fie prima care îi urează la mulți ani, în ciuda numeroaselor reproșuri și scandaluri care s-au petrecut în casa Puterea Dragostei, dar și în afară.

Fix la miezul noptii, Ella de la Puterea Dragostei a publicat o fotografie în care apare alături de Jador și a scris un mesaj care i-a emoționat pe fanii care încă speră că cei doi foști concurenți vor mai putea forma un cuplu.

„Cadoul pe care ti l-as fi putut oferi astazi pentru totdeauna… din pacate nu-l mai poti primi deoarece am ales un alt drum, nu asta mi-a dictat inima… din pacate asta e situatia… La multi ani, sper sa fii implinit si fericit! Dumnezeu să te binecuvanteze si sa-ți fie pavaza pe pamant🙏🤗 !🙏🤗(restul cuvintelor pe care ti le-as fi urat astazi le simti tu….)”, a scris Ella de la Puterea Dragostei, într-un mesaj ușor enigmatic, dar care i-a impresionat pe fani.

Fotografia a strâns peste 20.000 de aprecieri în timp record.

„De ce mă doare sufletul după ce am citit postarea?”, a întrebat un urmăritor. „Pentru că simțim la fel”, i-a răspuns Ella, recunoscând că suferă în continuare și și-ar fi dorit ca povestea de dragoste dintre ea și Jador să fi avut un atlfel de final.