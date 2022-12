Acasă la Mihai Mitoșeru. Imagini în premieră din “casa de burlac”: “Arată așa datorită fostei soții” | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Mitoșeru a arătat, în premieră, imagini din casa lui, după ce a divorțat de Noemi. În emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”, Mitoșeru și-a prezentat întregul apartament, amplasat într-un complex rezidențial de lux.

Mihai Mitoșeru, fericit în casa în care locuiește

Casa vedetei Kanal D este amenajată în culori calde și are amprenta fostei soții. Mitoșeru ne-a povestit cum își petrece timpul în casă, dar și de unde a primit toate trofeele din living.

Mihai Mitoșeru ne-a primit în casa lui și ne-a arătat unde se simte el cel mai bine. Cu el locuiește și fetița lui, pe care o iubește enorm. Prezentatorul TV recunoaște că locuința lui arată într-un mare fel datorită fostei sale soții.

"E locul unde mă simt bine, unde de fiecare dată când am treabă, muncesc, e locul unde vreau să mă întorc, e locul în care practic mă simt cel mai bine. De aceea m-am și mutat aici acum 10 ani. E adevărat că arată atât de frumos datorită fostei soții, ea a făcut cam tot în casa asta. Sper că eu nu am distrus între timp. Încă mai arată bine. Se pricepe. I-am zis să facă cursuri de design interior, nu a vrut, de fapt nu avea timp. Păcat, că se pricepe.", a declarat Mihai Mitoșeru.

Citeste si: 2023 HOROSCOP! Nativii unei zodii se pot căsători! O altă zodie poate schimba casa!- kfetele.ro

Citeste si: Viorica de la Clejani a răbufnit în prima zi de Crăciun! A luat toporul și a distrus tot. Ce s-a întâmplat în casa artistei- bzi.ro

Mitoșeru are niște vecini cu nume mari în showbiz. Nu s-a ferit să ne spun și nouă cu cine se întâlnește la scara de bloc dintre vedete.

"Sunt vecin cu Tonciu. Stă la celălalt bloc de lângă mine. La fel și prietenii mei Titus Steel și Iasmin Ruj, o groază de fotbaliști. Adrian Minune nu stă aici.", a spus Mihai Mitoșeru, la Online Story.

Mihai Mitoșeru, adevărul despre divorțul de fosta soție

Mihai Mitoșeru este prezentatorul care știe cum să îți aducă zâmbetul pe buze prin carisma sa. Însă, dacă la televizor îl vedeam jovial și plin de energie, în viața amoroasă lucrurile nu stau la fel. Mitoșeru regretă divorțul de fosta soție, fiind dezamăgit că nu a putut salva căsnicia. Acum este singur, dar își dorește să găsească o femeie cu care să își petreacă restul vieții.

"Am divorțat acum 3 ani. Am avut două relații, una de 10 ani, una de 14, cred că am fost destul de ok în viața asta și destul de serios. Nu mă întreba de ce am divorțat, că nici eu nu știu, acum îmi pare rău. Ne plafonasem, nu am știut cum să gestionez situația. După 14 ani de zile ne certam foarte rău, vorbeam urât. Poate ar fi trebuit să fac și eu ceva, dar în loc să fiu eu mai ok și mai matur, îi răspundeam mai rău decât o făcea ea și nu am știut să salvez situația. Mi s-a părut că cel mai bine e să plec din acea relație. Acum, după trei ani de zile nu mai gândesc așa. Mă gândesc că ar fi trebuit să fac ceva. E tardiv, oricum. În ăștia trei ani, nici nu pot să spun că am găsit pe cineva cu care aș fi vrut să rămân. Acum m-am și maturizat, văd altfel pe toată lumea, văd altfel oamenii, încep să am alte pretenții. Practic, nu vreau mult, eu sunt un om normal, vreau niște chestii normale, dar normalitatea în ziua de azi e ceva senzațional. Poate m-am și obișnuit să fiu singur, ceea ce e foarte rău, poate nici nu am găsit fata cu care aș vrea să rămân, habar nu am. Dar, sunt deschis.", a mai mărturisit Mihai Mitoșeru.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!