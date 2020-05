In articol:

Un copil de un an si parintii lui au murit in urma impactului puternic. Victimele erau din Drobeta Turnu Severin.

Din primele informatii oferite de politisti, soferul, un barbat in varsta de 28 de ani, ar fi adormit la volan. Masina s-a izbit frontal de un TIR, dupa ce a ajuns pe contrasens. Copilul de un an si tatal lui au murit pe loc. Mama copilului, o tanara in varsta de 23 de ani, a decedat si ea, la scurt timp dupa ce a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, din cauza ranilor grave suferite in urma impactului petrecut intre localitatile galatene Priponesti si Berheci.

"Potrivit primelor cercetări, şoferul autoturismului, un bărbat de 28 ani din Drobeta Turnu Severin, a pierdut controlul volanului, din motive necunoscute şi a pătruns pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu un tir, condus de un bărbat de 27 ani din Galaţi. Probabil, şoferul a adormit la volan. În urma impactului violent, şoferul autoturismului şi copilul său au murit, iar soţia lui este foarte grav rănită, starea sa fiind critică.

Şoferul tirului a fost testat pentru alcool, rezultatul fiind negativ”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, pentru jurnalistii de la Mediafax.

Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

