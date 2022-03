Accident mortal în Timișoara! O femeie a decedat, după ce mașina în care se afla s-a răsturnat, în urma impactului cu un scuar

In articol:

O șoferiță în vârstă de 72 de ani din Timișoara și-a găsit sfârșitul tragic într-un cumplit accident de mașină. Totul s-a petrecut în noaptea de 16 martie, atunci când femeia a lovit un scuar, apoi s-a răsturnat cu mașina pe șosea.

Șoferița a murit pe loc

Totodată, potrivit oamenilor ce au fost martori la întreaga scenă, victima nu purta centura de siguranță, motiv pentru care a fost aruncată din mașină în urma impactului.

Conform primelor detalii privind acest caz, femeia circula pe unul dintre bulevardele din Timișoara, așa că la intrarea într-un sens giratoriu, aceasta a lovit scuarul care despărțea cele patru benzi de circulație, mașina răsturnându-se astfel pe trotuar.

Un tânăr ce a fost martor la întreaga scenă a precizat că a văzut cum s-a întâmplat totul, explicând în detaliu cum s-a desfășurat accidentul. Martorul a spus că a văzut victima când a intrat cu mașina în bordură, apoi a observat cum autoturismul s-a răsturnat.

„Am văzut-o pe doamna că a dat în bordura aceea, s-a dat peste cap pe plafon, şi a intrat... A doua oară când a dat s-a izbit acolo, pe cealaltă bordură. Şi în momentul ăla şi-a spart geamul...şi s-a dus până acolo. Maşina s-a pus la loc.”, a declarat unul dintre martori.

Imediat după ce a văzut că s-a produs un grav accident rutier, tânărul a sărit să ajute victima, oferindu-i astfel primul ajutor. Însă, când a ajuns la mașină, martorul a explicat că nu a văzut niciun conducător auto în interiorul autoturismului, așa că după ce a dat o tură, în cele din urmă a văzut-o pe femeie.

Tânărul i-a verificat pulsul, apoi a apelat rapid numărul unic de urgență, 112, pentru a chema ajutoare.

„Am deschis uşa să văd dacă e ceva şi n-am văzut niciun şofer. Am dat o tură, am văzut-o pe doamna. I-am pus mâna la gât să văd dacă are puls. Şi am sunat repede la poliţie.”, a mai spus martorul.

Oamenii legii au deschis un dosar penal

Totodată, martorii au mai precizat că, cel mai probabil, victima nu purta centura de siguranță, motiv pentru care femeia a fost aruncată din mașină, decedând astfel pe loc în urma impactului violent.

În cauză, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

