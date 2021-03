Acrobatul Circului Metropolitan, accidentat în urmă cu o lună și jumătate, a murit subit! Artistul a căzut de la înălțime în timpul unui antrenament

In articol:

Alex Erlich, acrobatul Circului Metropolitan, s-a accidentat în urmă cu o lună și jumătate, în timpului unui exercițiu și a căxut de la o înălțime destul de mare. Tânărul, în vârstă de 26 de ani, a ajuns de urgență la spital, iar medicii l-au operat.

În urmă cu câteva săptămâni, într-un interviu pentru un post de televiziune, acesta declara că se simte mult mai bine și va continua să facă ceea ce știe el mai bine. Vestea că a murit azi-noapte a șocat pe toată lumea! Cauza morții sale este încă necunoscută.

Alex Erlich[Sursa foto: Facebook]

Acrobatul a murit ieri, iar medicii nu-și explică de ce

Alex a căzut de 7 metri înâlțime, de pe „Roata Morții” și s-a lovit foarte tare la cap. A ajuns la spital, iar medicii au reușit să-l stabilizeze. A fost externat din spital la câteva zile de la operație și a început să facă exerciții pentru recuperare. Într-un interviu recent, bărbatul povestea că în cel mult trei luni va reveni pe scenă să facă ce știe el mai bine, acrobații. Se pare că nu a fost așa. Alex s-a stins fulgerător, iar nimeni nu știe care a fost cauza exactă din cauza căreia a decedent subit.

„M-am trezit la spital după operație. Totul a decurs bine. Mi-a dat drumul acasă. Acum sunt ok, sunt bine, fac recuperare, fac recuperare și acasă. Mănânc bine, mă hidratez bine, de psihic are grijă și prietena mea, care tot timpul mă încurajează, îmi dă putere, ceea ce îmi trebuie acum. Am avut doar accidente minore. Asta a fost cea mai grea lovitura din viața mea. Pur și simplu s-a întâmplat. Așa a fost să fie. Așa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să mă țină și în viață. Dacă ei nu erau, cred că mă trăgea ața pe partea cealaltă.(...)

După 10 zile am ajuns acasă. Medicii m-au felicitat pentru operație, pentru voința de a sta în viață, de a fi luptător. Au și spus: ca mine se întâlnesc, poate, la 100. Pentru ca am avut și un corp, înainte făcând mult antrenament, m-a ajutat foarte mult. Au și spus ca sunt un caz fericit. Diagnostic: Dublă fractură de femur, partea dreaptă.

Prima oară, medicii s-au speriat, au crezut că trebuie să mă opereze și pe mandibulă, și la creier. A fost totul ok. M-a operat pentru dublă factură de femur. Mi-a băgat o tija, am două șuruburi.

Acum trebuie să o iau ușor cu mișcări foarte ușoare cu piciorul operat. Să recapăt mușchii lângă femur, să pot să ridic piciorul, să ma sprijin în el. Mișcări de picior, mișcări de glezne. Mișcări de începător, cum ar fi. Ca mușchii să-și revină, să aibă un strat de forță, să-mi dea energie, ca să pot să merg, să stau în picioare.

Recuperarea o fac tot la circ. Zi de zi ma întâlnesc cu colegii, mă îmbrățișeaza, le e dor, abia așteaptă să mă vadă înapoi în arenă. Cam în 2-3 luni ma întorc, totul depinde de mine.

- Da, de ce nu (n.r. se va mai urca pe roata Morții). Așa suntem noi, acrobații. Nu am frică. Niciun coșmar, dorm bine, mănânc bine, râd, glumesc, vorbesc cu toatâ lumea, sunt ok", a povestit Alex pentru un post de televiziune.

Alex Erlich[Sursa foto: Facebook]

Accidentul a avut loc pe 5 februarie

Alex Erlich avea peste 10 ani de experiență în acrobații. Pe 5 februarie, însă, a avut loc o tragedie. Acesta a căzut în timpul antrenamentelor de pe Roata Morții.

Acrobatul a executat trei tumbe în aer, pe care le-a reușit fără greșeală. A patra a fost fatală. Sistemul de prindere a cedat inexplicabil, iar tânărul a căzut de la peste 7 metri înălțime.