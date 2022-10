Actoria și rolul de mamă, aproape imposibil de ”jucat” în același timp. Dana Rogoz vorbește despre problemele întâmpinate în carieră: ”E greu să împaci cele două lumi”

In articol:

Dana Rogoz s-a făcut remarcată încă de la o vârstă fragedă, atunci când a jucat roluri de excepție pe micul ecran, dar și pe scenele teatrelor românești.

Ani la rând, vedeta și-a urmat profesia cu pasiune și s-a dedicat în totalitatea fiecărui proiect în care a fost implicată.

Actoria și rolul de mamă, aproape imposibil de ”jucat” în același timp [Sursa foto: Facebook]

Dana Rogoz se împarte cu brio între viața de familie și cea de actriță

Însă, odată ce l-a cunoscut pe Radu și relația lor a evoluat, Dana Rogoz a simțit nevoie să facă pași importanți și în viața personală.

Astfel, a decis să devină mamă. Și acum are doi copii ce îi seamănă leit, un soț iubitor, călătorește și își face în continuare și meseria.

Doar că, notează ea, în actorie este greu să îmbini profesia cu viața personală. Norocul ei a fost Radu, în persoana căruia a găsit sprijin, înțelegere, empatie și iubire. În caz contrar, poate și ea, la fel cum spune că se întâmplă des în lumea actoricească, ar fi amânat mult ideea de a deveni mamă.

Însă, atunci când a decis să devină mamă, Radu i-a fost sprijin și astfel a reușit să îmbine carieră cu viața de familie.

Recunoaște, însă, că sunt și actori ori actrițe, care, din greutatea care vine din faptul că nu au consolare pe plan personal, nu evoluează în acest sens și își pun pasiunea, iubirea și dorințele doar pe scenă, în fața publicului, uitând de împlinirile de pe plan personal.

„Trebuie să ai noroc să-ți găsești o familie care să te înțeleagă, care să-ți fie alături, la care să te întorci și care să-ți fie mereu stâlp, să fie o bază foarte solidă pentru că, altfel, profesia e haos de multe ori. Emoțional trebuie să știi pe cine te bazezi. Maternitatea e întârziată de multe ori în profesie, multe actrițe amână momentul. Marian Râlea întotdeauna spunea că e și mai greu pentru femei. Acum înțeleg, am 36 de ani și știu generația din care am venit. Ne-a fost greu cu asta. Pentru mine a fost foarte clar când am simțit că trebuie să se întâmple, eram dispusă să fac o pauză oricât de mare ar fi fost pentru asta, dar știu multe alte femei pe care profesia le-a dus în alte locuri. Au amânat și nu și-au găsit acel sprijin în viața personală. Cred că au compensat emoțional pe scenă, s-au simțit (n.red.: actorii și actrițele) împliniți acolo, dar în momentele de cădere cred că e greu să nu ai o bază în viața personală. Cred că asta este cel mai greu, să împaci cele două lumi”, a spus Dana Rogoz, conform Unica.ro.