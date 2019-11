Actorii din serialul Moldovenii au fost invitați astăzi la Teo Show.

Moldovenii este un serial-fenomen care debutează mâine, 16 noiembrie, la Kanal D, de la ora 22. Actorii au fost invitați astăzi în platoul emisiunii Teo Show și au stat de vorbă cu Teo Trandafir și Bursucu.

"E realitate ce se întâmplă în serial. Plecăm de la un scenariu și ajungem seara obosiți... Dumnezeu cu mila! Scenariul e inspirat de la bunici, de perioada în care am crescut la bunici. E un serial sută la sută adevărat. Trateaza problemele nu numai din mediul rural, dar și ale țării și ale poporului român.

Toți suntem moldoveni, toți suntem din Iași. Altfel, serialul s-ar fi numit Moldovenii și un oltean sau un ardelean", au declarat actorii din Moldovenii astăzi, la Teo Show.

Interpreta personajului Aurica lucrează în marketing și este și arbitru de fotbal.

Andreea Lodba, Aurica în Moldovenii: Sunt manager marketing. Sunt și arbitru de fotbal, arbitrez și la seniori, și la juniori. Sunt tușier.

„Am facut atletism si acum sunt arbitru de fotbal; arbitrez la juniori republicani. Mi-a placut domeniul, am crescut intre baieti.

Dupa ce m-am lasat de atletism, mi-am dorit sa ma reintorc in sport. Mi s-a parut palpitant, ieseam la stadion cu arbitri divizionari si unul dintre ei m-a informat ca incepe un curs de arbitraj; asa am intrat in acest domeniu”, povestea, la un moment dat, Andreea Lodba.

Serialul Moldovenii începe sâmbătă, 16 noiembrie, la Kanal D, de la ora 22.