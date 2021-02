Actorul Alexander Zudor, în arest după ce a violat o femeie și a agresat alte două! Detalii halucinante despre acest caz

feb 2, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Alexander Zender, în vârstă de 46 de ani, este acum reținut de polițiști și acuzat de viol și tentativă de viol.

Nu, nu este vorba despre scenariul vreunui film în care joacă actorul, ci este realitatea care a șocat pe toată lumea. Prima faptă atroce a comis-o pe 1 noiembrie, anul trecut, însă oamenii legii l-au identificat abia acum, după ce era să mai facă două victime!

Viața bate filmul! Actorul Alexander Zudor a violat o femeie și a amenințat-o cu cuțitul

Totul a început în noiembrie 2020, când prima lui victima s-a dus să reclame că a fost violată de un bărbat mascat. Întreaga scenă apocaliptică s-a desfășurat în jurul orei 23:00. Victima a fost atacată, în timp ce se întorcea acasă, de către un individ necunoscut. Acesta a împins-o între autoturisme, i-a pus cuțitul la gât și a abuzat-o sexual .

Polițiștii Secției 18 nu au reușit să-l prindă pe agresor din cauză că purta mască și nu au reușit în acel moment să-l identifice.

Alexander Zudor, în timp ce ataca ultima victimă. [Sursa foto: Gândul.ro]

Alexander Zudor, identificat abia după a doua agresiune

Din păcate, la puțin peste o lună, pe 5 decembrie,

o altă femeie reclama la secția 18 de poliție, că a fost agresată de un bărbat mascat, care a amenințat-o cu cuțitul și a încercat să o ademenească într-un loc ferit de ochii trecătorilor.

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Pe 15 decembrie Alexander Zudor a ieșit iar la „vânătoare”, însă a comis o eroare care i-a ajutat pe oamenii legii să-l identifice.

În acea zi, în jurul orei 21:00, victima a povestit că un bărbat a urmărit-o până în lift, iar când ușa s-a închis a amenințat-o cu cuțitul și a obligat-o să întrețină relații intime cu el. Agresorul a fost identificat datorită camerelor de supraveghere din bloc, iar acum se află în arest preventiv.

„La jumatatea lunii decembrie 2020, la o alta subunitate de politie, o femeie reclama ca in ziua de 15 decembrie 2020, in jurul orei 21.00, in timp ce se afla in scara unui bloc din sectorul 4, un barbat necunoscut a intrat cu ea in lift, apoi a amenintat-o cu un obiect taietor, in incercarea de a intretine raporturi sexuale.

Alexander Zudor și-a urmărit victima în lift.[Sursa foto: Gândul.ro]

Si acest caz a fost preluat de catre Serviciul de Investigatii Criminale Sector 5, iar din coroborarea datelor s-a conturat ipoteza ca in toate situatiile ar fi vorba despre aceeasi persoana. Astfel, din datele si probele adminstrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca un barbat de 46 de ani ar fi comis faptele reclamate", potrivit unei a mai aratat politia.

Alexander Zudor a fost identificat pe 1 februarie, a fost depistat și condus la audier. De la domiciulul acestuia au fost identificare și ridicate mai multe probe.

Alexander Zudor

Citeste si: Un copil de opt ani, filmat în timp ce era abuzat de un bărbat! Filmarea șocantă a ajuns pe internet

Cine este Alexandru Zudor

Alexandru Zudor este cunoscut după ce a jucat în mai multe reclame la medicamente, vinuri, cipsuri și a pozat inclusiv pentru coperta unei cărți. Surse judiciare au mai dezvăluit, pentru Ziare.com, că agresorul esre tatăl a doi copii.

Alexander Zudor