Actorul Max Von Sydow a murit la vârsta de 90 de ani

Max von Sydow a murit pe 8 martie.

Von Sydow a judecat mai întâi teatru sub îndrumarea lui Bergman, apoi a jucat în „The Seventh Seal” (1957). A devenit simbol al peliculelor lui Ingmar Bergman odată cu „Shame” (1968) şi „The Passion of Anna” (1969) şi a avut apoi o carieră prolifică şi la Hollywood.

În America a debutat în rolul Iisul Hristos în „The Greatest Story Ever Told” (1965) al lui George Stevens, după care a jucat în „The Exorcist”, „Hannah and Her Sisters” al lui Woody Allen, în „Dune” al lui David Lynch” şi filme ca „Three Days of the Condor”, „Hawaii”, „Conan the Barbarian” şi „Awakenings”.

Aprimit două nominalizări la Oscar - pentru rolul principal din „Pelle erobreren” (1987), regizat de Bille August, şi pentru rolul secundar din „Extremely Loud & Incredibly Close” (2011), regizat de Stephen Daldry.

Cel mai recent, actorul a putut fi văzut în serialul„ Game of Thrones”. El a mai jucat în „Kursk: The Last Mission” (2018) şi „Lego Star Wars: The Force Awakens” (2017). În 2014, a fost distribuit în „Episode VII - The Force Awakens” al lui J.J. Abrams.

A continuat să joace teatru în Suedia, iar pe Broadway a putut fi văzut în două spectacole: în 1977, în „The Night of the Tribades”, şi în 1982, alături de Anne Bancroft, în „Duet for One”.

A fost, în 1973, figura centrală a filmului de succes „The Exorcist”, de William Friedkin, şi a revenit în rol în „Exorcist II: The Heretic” (1977), regizat de John Boorman, informează news.ro.

Din filmografia sa fac parte „Steppenwolf”, „Three Days of the Condor”, „Flash Gordon” şi „Never Say Never Again”.

Von Sydow a fost nominalizat, în 1990, la premiile Emmy pentru rolul din thrillerul „Red King, White Knight” (HBO) şi în 2016, pentru rolul din „Game of Thrones”. De-a lungul carierei, a fost de două ori nominalizat la Globurile de Aur, a primit un trofeu onorific la Cannes, în 2004, şi unul la San Sebastián, în 2006.