Actorul Paul Diaconescu este concurent într-un show tv[Sursa foto: Instagram]

In articol:

Actorul Paul Diaconescu a avut câteva roluri în filme, a fost la IUmor și acum e concurent în show-ul Ferma.

Actorul a povestit cum în urmă cu doar câteva luni a suferit o intervenție chirurgicală complicate, după ce medicii i-au descoperit o tumoră în abdomen. Până să afle că aceasta este benignă, Paul Constantinescu a trăit clipe îngrozitoare, însă totul s-a terminat cu bine.

Paul Constantinescu a fost operat în februarie, chiar în ziua în care împlinea 31 de ani. De altfel, ca să-și amintească de această zi, actorul chiar a postat o poză pe facebook, din spital, în care îi apare mâna în care avea branula, și pe care rugase să i se scrie data, 10.02 și locul în care se afla- ATI.

Paul Diaconescu, poza postata după ce a fost operat de ziua lui[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Anca Ţurcaşiu, înlocuită rapid? Cu cine se sărută cu foc fostul soţ la Mall? FOTO - evz.ro

Citeste si: Despărțire bombă în showbiz! Viviana Sposub și Ionuț Rusu au pus punct relației. George Burcea, motivul despărțirii?

Citeste si: Când s-a îndrăgostit Viviana Sposub de George Burcea? Primele declarații ale vedetei ”N-am venit aici să mă cuplez”

Citeste si: Adio, Angelina Jolie! Noua cucerire a lui Brad Pitt este chiar mai frumoasă decât celebra actriță

Actorul Paul Diaconescu din Ferma a fost operat 3 ore și două săptămâni a stat nemișcat în pat

Apoi, într-un interviu, Paul Diaconescu a povestit experiența pe care a trăit-o chiar înainte de pandemie.

”De ziua mea, anul acesta în februarie, am fost deschis abdominal pentru 3 ore, pe masa chirurgului Oprescu de la Floreasca, pentru a mi se extirpa o tumoră benignă de 5 cm. Sunt profund recunoscător circumstanțelor norocoase ce fac posibilă această intervenție delicată. Sunt recuperat, sunt sănătos, sunt fericit! Doar că n-am făcut sport 6 luni, bineînțeles că mi-am pierdut formă fizică. După 2 săptămâni de stat nemișcat în pat și după o lună în care am mâncat arareori câte puțin, am slăbit toți mușchii pe care îi antrenasem constant în ultimii 7 ani. Pentru mine, perioada de izolare a coincis cu cea de recuperare. Am fost la un pas să prind covidul în spital, dar am avut noroc. S-a anunțat pandemia la nici o lună după externare”, povestea Paul Diaconescu. (Vezi și ce a făcut Andreea Bălan după ce George Burcea a vorbit despre ea la Ferma)

Paul Diaconescu a fost operat după ce medicii au descoperit o tumora[Sursa foto: Facebook]

Paul Diaconescu a pus ochii pe Elena Chiriac

După ce a intrat ăn show-ul Ferma, Paul Diaconescu a pus ochii pe o colegă de emisiune. El a spus că Elena Chiriac este o femeie frumoasă și nu se știe niciodată ce se poate lega între ei doi. (VEZI și cum a fost Elena Chiriac desfigurată în bătaie de 5 fete)

De altfel, și colegii au remarcat mai multe schimburi de priviri între cei doi, iar Elena a dat de înâeles că a avut o discuție cu Paul Diaconescu. ”Eu nu i-am spus nu lui Paul, nu i-am spus nici da. E o persoană minunată, dar nu pot să mă gândesc mai departe momentan”, a declarat Elena Chiriac