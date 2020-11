Actorul Victor Rebengiuc, testat pozitiv pentru COVID-19: „Nu știu cum s-a întâmplat”

Actorul Victor Rebengiuc [Sursa foto: Captură YouTube]

Numărul cazurilor de persoane infectate cu coronavirus continuă să crească de la minut la minut. Printre cei care au contractat virusul se numără și mai multe persoane publice. Actorul Victor Rebengiuc a fost și el testat pozitiv pentru COVID-19, dar, din fericire, starea lui de sănătate este una bună.

Actorul Victor Rebengiuc a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune că nu a avut nevoie de internare în spital și că s-a autoizolat la domiciliu după ce a aflat rezultatul testului.

„Nu am avut manifestări ale bolii, am stat două săptămâni cuminte, în casă, închis şi am urmat un tratament care mi-a fost prescris şi gata”,a povestit Victor Rebengiuc duminică după amiază.

Marele artist a adăugat că a respectat cu strictețe toate regulile impuse de autorități pentru a opri răspândirea virusului și că nu știe cum a ajuns să aibă COVID-19.

„Nu ştiu cum s-a putut întâmpla chestia asta”, a mai spus el.

Bilanț coronavirus, 29 noiembrie

În ultimele 24 de ore au fost depistate 5554 de noi cazuri de coronavirus în România, după ce au fost efectuate 16.225 de teste.

„Până astăzi, 29 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 471.536 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 348.852 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 5.554 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, se arată în comunicatul transmis de Grupul de Comunicare Strategică.

Cele mai multe cazuri noi au fost raportate în Bucureşti, cu 886 de pacienți noi, urmat de Prahova, cu 356, şi de Braşov, 346.