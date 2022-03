Actrița Mila Kunis, născută la Cernăuți, gest emoționant pentru ucraineni. Ce a decis împreună cu soțul Ashton Kutcher

In articol:

Mila Kunis și Ashton Kutcher au luat o decizie incredibilă în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. Celebrul cuplu a decis să le dea o mână de ajutor ucrainenilor în valoare de milioane de euro.

Cei doi au postat un videoclip pe rețelele de socializare, acolo unde au făcut mai multe anunțuri și dezvăluiri.

Mila Kunis și Ashton Kutcher [Sursa foto: Captură video ]

Mila Kunis și Ashton Kutcher, donație de 3 milioane de euro pentru ucraineni

Cei doi actori nu au putut să rămână indiferenți la tragedia care are loc în aceste momente în Ucraina, după ce în urmă cu 9 zile liderul de la Kremlin le-a ordonat subordonaților săi să pornească o invazie. De atunic, țara este sub asediul rușilor, iar bombardamentele sunt la ordinea zilei. Armata lui Vladimir Putin a făcut pagube serioase în mai multe orașe din Ucraina și nu a atacat doar infrastructura militară, ci a distrus și blocuri de locuințe, grădinițe, școli, spitale, aeroporturi etc. Mai bine de un milion de oameni au fugit din propria țară, unii cu mâinile goale, pentru a se salva.

Tragedia prin care trece Ucraina i-a impresionat și pe Mila Kunis și pe Ashton Kutcher, care promit o donație în valoare de 3 milioane de euro pentru

refugiații ucraineni. De asemenea, cei doi au lansat joi, 3 martie, o campanie de strângere de fonduri, unde speră să strângă 30 milioane de dolari pentru Flexport.org și Airbnb.org, două ONG-uri care se află pe teren și care ajută refugiații.

Citeste si: Anunțul facut astăzi chiar de Putin. Nimeni nu se aștepta la asta..- bzi.ro

„În timp ce suntem martori la curajul ucrainenilor, suntem, de asemenea, martori la povara inimaginabilă a celor care au ales siguranța. Prin intermediul GoFundMe, această strângere de fonduri va oferi un impact imediat asupra eforturilor de ajutorare a refugiaților”, a explicat Ashton Kutcher în videoclipul de pe rețelele de socializare.

Mila Kunis și Ashton Kutcher [Sursa foto: Instagram]

Mila Kunis s-a născut în Ucraina: „N u am fost niciodată mai mândră să fiu ucraineancă”

Celebra actriță s-a născut pe 14 august 1983 în Cernăuți, Ucraina, dar câțiva ani mai târziu s-a mutat la Los Angeles.

Este pentru prima dată când aceasta vorbește despre războiul care are loc în țara ei natală și spune că nu a fost niciodată mai mândră că este ucraineancă!

Citeste si: Mila Kunis a marturisit de ce ii da fetitei sale de 3 ani sa bea cate o gura vin, inca de cand s-a nascut

„M-am născut în Cernăuți, Ucraina, în 1983. Am venit în America în 1991 și întotdeauna m-am considerat cetățean american. O americancă mândră. Iubesc tot ceea ce a făcut această țară pentru mine și familia mea. Dar astăzi, nu am fost niciodată mai mândră să fiu ucraineancă”, a spus Mila Kunis.

Citeste si: Mila Kunis si Ashton Kutcher se pregatesc sa devina din nou parinti. Frumoasa actrita a facut anuntul oficial

Imediat, Ashton Kucther, soțul ei, a intervenit și a adăugat: „Și niciodată nu am fost mai mândru să fiu căsătorit cu o ucraineancă”.