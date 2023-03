„Acum am ajuns în realitate” Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț, părere sinceră despre restaurantul lui Pescobar, după prima experiență! Soțul artistei nu a fost deloc impresionat

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au programul încărcat de evenimente în afara țării, motiv pentru care se plimbă mult timp departe de România. Ori de câte ori au ocazia, cei doi soți petrec timpul împreună ca în vremurile bune, bucurându-se de intimitate și de atmosferă plăcută.

De această dată, Rareș Ciciovan și-a scos soția într-un restaurant select din capitală, la unul dintre cele mai populare restaurante, „acasă” la Pescobar.

Georgiana Lobonț și soțul său s-au delectat cu preparate cu și din fructe de mare și, pe lângă reclama pe care au recunoscut că au făcut-o, și-au spus și părerea sinceră despre calitatea mâncărurilor care le-au venit în farfurie. Sincer, ca de obicei, Rareș Ciciovan s-a dovedit a fi mai greu de mulțumit față de soția sa, astfel că nu a ezitat să spună faptul că, într-adevăr, papilele sale gustative sunt fericite, însă s-ar minți pe sine în cazul în care ar plasa restaurantul lui Pescobar pe locul 1 în topul clasamentului său. Soțul artistei a menționat că numai în Grecia a fost pe deplin satisfăcut de prepararatele din fructe de mare.

Rareș Ciciovan și Georgiana Lobonț au dat notă restaurantului lui Pescobar

După terminarea programului, ajunși la restaurantul lui Pescobar din capitală, Rareș Ciciovan a împărtășit că experiența culinară a fost pe placul lui, însă singurul loc care l-a dat gata a fost în Grecia, acolo unde a recunoscut că a mâncat delicateți mai bine preparate. Pe de altă parte, Georgiana Lobonț s-a arătat pe deplin mulțumită de ceea ce a avut în farfurie.

Rareș Ciciovan: „După atâtea drumuri și nereușite de a ajunge la fratele nostru, la Pescobar, aici la București, am văzut doar în poze, acum am ajuns în realitate. Avem și noi programul încărcat, suntem foarte mult plecați, dar acum am venit să vedem, că am comandat 3 sortimente de stridii, hai să vedem. Chiar bune, pentru prima dată când mănânc. Aseară eram la Roma, am vrut să luăm stridii, dar chiar sunt bune. Băieți, stridiile, nota 10.”

Georgiana Lobonț: „Rareș avea o curiozitate și în seara asta mi-am terminat treaba și am ajuns să mâncăm. Nu e doar reclamă. Mâncarea e foarte bună. Bravo. Și pastele sunt foarte bune. Bună, nu?”, a spus Georgiana Lobonț.

Rareș Ciciovan: „Locul 2 în viața mea.”

Georgiana Lobonț: „Locul 2?”

Rareș Ciciovan: „Pe primul loc în Grecia, într-un singur loc am mâncat mai bună decât asta, mai fragedă.”