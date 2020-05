Numele real al lui Carmen Minune, fiica lui Adrian Minune

In articol:

Pe fiica cea mare a lui Adrian Minune nu o cheama Carmen!

Abia acum s-a aflat cum o cheama, de fapt, pe fata cea mare a lui Adi Minune. Cunoscuta publicului larg cu prenumele Carmen si cu numele de scena Karmen, bruneta a facut dezvaluiri in fata fanilor ei.

Numele real al lui Carmen Minune. Cum o cheama de fapt pe fiica cea mare a lui Adrian Minune

Cantareata a marturisit care este numele ei real. Toata lumea ii spune Carmen, dar acest prenume nu apare in buletinul ei. Numele real al brunetei este Silvia Claudia. Daca inainte sa se marite numele de familie era Simionescu, de cand s-a casatorit cu Bogdan Caplescu, artista a preluat numele de familie al sotului ei.

"Numele meu real este Caplescu Silvia Claudia. Nici tie nu iti place, nici mie nu imi place", a glumit Carmen cand fiica ei a inceput sa planga in timpul story-ului in care bruneta isi dezvaluia numele in fata fanilor de pe Instagram.