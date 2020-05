Marcel Vela, ”omul cu ordonanțele”, are o declarație de avere cel puțin curioasă. Ministul de Interne al României își ține cea mai mare parte a banilor ”în numerar”, iar aceștia nu sunt puțini. Este vorba de 400.000 lei și 31.000 euro, adică, în total, în jur de 550.000 lei (peste 110.000 euro). Conform declarației de avere, banii provin din ”economii personale”, un fel de ”bani albi pentru zile negre”. Vela mai are trei conturi bancare, din care unul este pe zero, al doilea cu 120.000 lei iar al treilea cu 30.000 lei. Decizia Ministrului de Interne de a-și păstra economiile la purtător amintește oarecum de fostul premierMihai Tudose, care spunea că nu are încredere în bănci și că preferă să-și ia salariul în plic.

În rest, declarația de avere a lui Marcel Vela nu e cu nimic mai spectaculoasă decât a colegilor lui din Guvernul României și departe de renumele de ”baron de Caraș-Severin”, căpătat pe vremea când era primar al Caransebeșului.

