Adda a cheltuit o avere pe analize și controale până și-a aflat adevăratul diagnostic. Este vorba despre o sumă ordinul zecilor de mii de euro

Ultima perioadă a fost una destul de delicată din punct de vedere al sănătății pentru Adda. Artista a primit niște diagnostice greșite de la mai mulți medici, iar până a aflat, de fapt, cu ce se confruntă a pierdut o sumă foarte importantă de bani, de ordinul zecilor de mii de euro.

Totul pe analize și controale care indicau că este sănătoasă tun, deși starea ei spunea cu totul alta.

Mai multe cadre medicale i-au spus că problemele ei nu există, ci sunt doar o proiecție a minții ei. Totul până când un simptom a trădat adevărata boala de care suferea.

Adda: „Am dat 15.000 de euro pe analize”

Artista a dezvăluit în cel mai recent interviu, calvarul prin care a trecut până când a primit diagnosticele corecte și anume boala Lyme și borelioza, asta după ce o bună bucată de timp a fost tratată pentru cu totul alte afecțiuni. Până să afle cu ce se confruntă, de fapt, Adda a dat pe analize circa 15.000 de euro, bani aruncați în zadar. A avut noroc că, deși netratată pentru ceea ce suferea de fapt, boala nu a apucat să o distrugă și din punct de vedere neurologic.

„Te doare, umărul, piciorul, amețeală, probleme de concentrare, ceață pe ochi, spasme, nu-ți simți anumite părți ale corpului. Am dat 15.000 de euro pe analize, analizele arată perfect, medicii zic că nu ai nimic, că e de la cap, e o boala foarte greu de diagnosticat. Mi-ar plăcea ca medicii sa acorde mai multă atenție, cazul meu să fie un exemplu.

M-am testat și așa am aflat, după ce a am avut prima parestezie la volan, Borelia vine cu niște co-infecții. Atunci mi-am dat seama că s-ar putea să fie Borelia.

Citeste si: ”Am trecut de prima fază a tratamentului”. Adda, pe urmele vindecării, după ce a fost diagnostiată cu Lyme. Artista urmează să facă 18 luni de injectabil

Datorită alimentației am reușit cumva să țin simptomele sub control, dar când a început cu afectare neurologică nu mai poți să ții sub control cu salată verde. Eu am fost un caz fericit, că la mine doar s-a inflamat creierul, boala nu a apucat să mănânce din el, să îi facă găurele” ,a povestit Adda într-un interviu recent.