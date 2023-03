Adda a rămas mută când a auzit ce a putut să învețe fiul ei la școală, de la alți colegi. Artista nu a crezut niciodată că se poate întâmpla una ca asta: "Sunt în depresie"

In articol:

Adda a crezut că totul e o glumă când fiul ei i-a arătat ce a învățat la școală, de la alți colegi. Cântăreața este șocată și nu îi vine să creadă.

Adda a rămas fără cuvinte, când a auzit ce a învățat fiul ei la școală

A filmat totul și a distribuit în mediul online!

Adda este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

Recent, cântăreața a împărtășit cu urmăritorii săi un videoclip în care apare ea și fiul ei. În imagini se poate observa șocul pe care l-a avut atunci când cel mic i-a arătat cântăreței ce a învățat la școală, de la colegii lui. Este vorba despre o melodie pe care Alex o fredona și pe care artista o consideră total nepotrivită pentru vârsta lui:

"Adda: Deci, Alex a învățat o nouă piesă astăzi la școală și eu sunt în depresie. Poți s-o cânți, te rog?

Fiul Addei: Femeia ta îmi dă târcoale(...), femeia ta îmi dă târcoale, trag cu pușca la piciorul tău", a fost conversația dintre Adda și fiul ei, videoclip postat pe pagina sa de Instagram.

Adda, apel disperat la adresa urmăritorilor săi

Nu cu mult timp în urmă, artista a distribuit în mediul online o postare prin care îi sfătuia pe urmăritorii săi să fie atenți, mai ales în această perioadă, în care reapar căpușele. Totul a început atunci când artista a găsit una în propria casă, motiv pentru care s-a speriat cu adevărat.

Cântăreața suferă de boala Lyme, o afecțiune care se transmite chiar prin intermediul mușcăturii de căpușă și care a ținut-o numai prin spitale, în ultimii ani.

„ Am vrut sa fac postare despre asta când începea teoretic sezonul lor. Dar având în vedere cat de schimbătoare e vremea… pfuaa.

Deci tocmai am găsit o căpușă în pat. La o ora după ce am scos câinii afara. Câinii au protecție. Teoretic nu are cum sa-i muște, dar se poate plimba pe ei. Se poate plimba peste tot. Urca și gardu… e groasa. Asta părea nemâncată. O sa verific toată casa. Fiecare mm. Ideea e ca, eu nu am cum sa mai pățesc nimic pentru ca deja am Lyme, dar e foarte periculos pentru ceilalți.

Stropiți curțile!!! Verificați-va copiii IN FIECARE ZI! Inclusiv in CAP! Că acolo le place să se înfigă! Dacă aveți animale de companie VERIFICATI-LE ZILNIC. Dacă aveți ghinion și vă musca. NUUU O SCOATETI SINGURI!!!!! Mergeți la spital sa o scoată !!!!VIE!!!! Și duceți căpușa la analize la BORRELIA CENTRUM sau la alte laboratoare unde se face analiza pe căpușa vie, sa vedeți dacă e purtătoare. Daca luați antibiotic, la 3 săptămâni/ 4 săptămâni de la ultima doza de antibiotic. Faceți RN- AT BORRELIA, sau BORRELIA TEST DE CONFIRMARE METODA LINE BLOT SAU WESTERNBLOT IGG IGM”, a fost mesajul transmis de Adda pe rețelele de socializare.