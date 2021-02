In articol:

În ultima perioadă, Adda s-a tot luptat cu o afecțiune care nu îi dă pace. Din cauza aceasta, artista a fost nevoită să renunțe la anumite aliment, fapt pentru care a reușit să scape de câteva kilograme. Totuși, vedeta susține că nu a apelat la nicio dietă.

Adda a slăbit spectaculos

Cântăreața Adda a declarat în urmă ceva timp că se confruntă cu o problemă serioasă de sănătate. Din cauza aceasta, ea trebuie să țină un regim alimentar, care presupune că trebuie să nu consume produse cu gluten și mâncarea să fie proaspătă. De asemenea, se pare că a renunțat și la zahăr, tot din cauze medicale.

În continuare, soția lui Cătălin Rizea a mai adăugat faptul că bea foarte multă apă și că ia vitamine și suplimente pentru a-și întări imunitatea.

Adda a reușit să scape de kilogramele în plus! Incredibil cum arată acum artista: "V-am terorizat cu slăbitu meu.."

„V-am terorizat cu slăbitu meu! Da-s fericită că mi s-a întors talia acasă. Nu știu pe unde a umblat în ultimii ani… Vă pup și vă zic din nou că NU țin cură de slăbire! Mănânc alimente fără HISTAMINĂ – am intoleranță! Fără – GLUTEN – am intoleranță. Am renunțat și la ZAHĂR – tot din cauze medicale. Mâncarea pe care o consum trebuie să fie proaspătă! Nu am voie să mănânc ceva gătit mai vechi de câteva ore, chiar dacă sunt alimente permise, pentru că nivelul de histamină crește și am erupții pe tot corpul… tam tam.

Beau multă apă! Iau vitamine și suplimente că să îmi întăresc imunitatea și să-mi repar organismul pe care l-am stricat singurică din cauza alimentației greșite, medicamente – antibiotice, antiinflamatoare etc. și stres. Sunt sub supraveghere medicală. Nu recomand nicio dietă-minune. Găsiți un nutriționist și acționați în funcție de corpul vostru și în funcție de REZULTATUL ANALIZELOR!”, a scris Adda pe Facebook.