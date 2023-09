Adda a spus „Nu” unui contract de pe urma căruia ar fi putut câștiga o sumă imensă! Ce a făcut-o să refuze oferta?: „Am avut o situație nașpa”

In articol:

Adda se bucură de o carieră impresionantă în industria muzicii, fiind extrem de apreciată de o mulțime de oameni pentru talentul ei artistic. Datorită faptului că are o mulțime de fani, artista a primit, de-a lungul timpului, mai multe oferte pentru diferite proiecte, însă nu pe toate le-a acceptat.

Ce contract a refuzat Adda?

De curând, vedeta a dezvăluit că a refuzat un contract de imagine care i-ar fi putut aduce o sumă foarte mare de bani în conturi.

Celebra cântăreață a muncit foarte mult pentru a ajunge în punctul în care este astăzi. În prezent, Adda are o situație financiară foarte bună și se bucură de o viață frumoasă alături de soțul ei, Cătălin Rizea și de fiul lor, însă lucrurile nu au stat mereu atât de bine. Adda a recunoscut că, înainte de a deveni cunoscută, a simțit multe lipsuri materiale, însă chiar și așa, nu a călcat niciodată pe cadavre pentru a-și îmbunătăți situația.

Recent, Adda a povestit că știe cum este să ducă o viață grea și nu ar deranja-o să aibă un trai modest, ba chiar a dezvăluit că a fost în situația de a refuza un contract care i-ar fi adus mulți bani în conturi, pentru că oferta presupunea asocierea imaginii sale cu cea a unui cazino, lucru cu care Adda nu a fost niciodată de acord.

„Eu am avut o situație nașpa înainte să reușesc, Cătă la fel. Eu n-am probleme dacă mănânc pâine cu pateu. Sincer, n-am niciun stres. Dacă aș pierde tot, mâine zic: ”Așa și?”. Dar banii mă ajută, îmi oferă un confort, eu am refuzat un contract de 70 de mii de euro pentru un cazino. Am zis că banii ăia sunt veniți de la familii distruse și eu nu-i vreau”

Adda alături de soțul ei, Cătălin Rizea și fiul lor, Alexandru [Sursa foto: Instagram]

Care este starea de sănătate a Addei?

De ceva timp, cântăreața se luptă cu boala Lyme, despre care a vorbit de multe ori în spațiul public. Adda face tot posibilul să își vindece problema de sănătate, care îi provoacă dureri îngrozitoare. De curând, artista a povestit cum mai decurge tratamentul său, povestind că se simte mult mai bine și că mai e foarte puțin până când va încheia injecțiile.

„Sunt încă pe tratament, mai am 14 injecții și apoi voi aștepta câteva luni. Mă voi testa din nou să văd dacă a intrat în remisie. Mă simt mult mai bine, încă am simptome. E foarte ciudat că această boală dă și anxietate, pentru că la nivel chimic a intrat în sistemul nervos central. Eu când am aflat aveam inflamație cerebrală, deja mă loveam de obiecte, scăpam obiectele din mână, nu știam să conduc, paralizie, ajunsesem nasol”, a declarat Adda, potrivit sursei citate anterior.