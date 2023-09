Adda, anunț șocant pe rețelele de socializare: „Cumpăr cal și căruță”. Artista a fost scoasă din minți de cei care o critică pe internet: „Să nu aglomerez Bucureștiul”

In articol:

Adda are o comunitate foarte mare de oameni pe rețelele de socializare, care îi apreciază postările, dar care o și critică, uneori, pentru declarațiile sale. Zilele trecute, artista s-a arătat nemulțumită de faptul că fiul ei va începe școala și că vor petrece, din nou, foarte mult timp în mașină, pe drum, iar fanii ei au criticat-o pentru faptul că poluează, ceea ce a scos-o o din minți pe artistă.

Citește și: Adda a dezvăluit câți bani a fost nevoită să scoată din buzunar până să afle real de ce boală suferă! Sumele sunt de ordinul zecilor de mii de euro: „Prin asta trece un bolnav până să primească diagnosticul.”

În timp ce Adda voia să tragă un semnal de alarmă în privința traficului mult prea aglomerat din București, fanii ei din mediul online au privit situația dintr-un alt unghi și au judecat-o pe artistă pentru faptul că își duce copilul la școală cu mașina și, în acest mod, poluează aerul din Capitală. În urma mesajelor răutăcioase pe care le-a primit, Adda a avut o reacție uluitoare. Cântăreața a făcut un anunț pe Instagram în care a povestit că vrea să cumpere cal și căruță, pentru a-l putea duce pe băiețelul ei, Alexandru, la școală, fără a polua aerul. Bineînțeles, totul a fost doar o glumă pe care Adda a făcut-o, după ce a fost lovită de un val de critici venit din partea internauților.

Citește și: „Am fost deja la șapte medici” Ileana Sterp nu mai știe ce să facă! Afecțiunea bizară care îi da mari bătăi de cap: „Nimeni nu i-a găsit leac”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: „Îngeraș” la doar 24 de ani. O tânără din Oradea va deveni model Victoria's Secret. „Când eram mică, băieții râdeau de mine”- stirileprotv.ro

„Legat de ultima mea postare in care am fost crucificata ca duc copilu’ de aproape 7 ani cu masina la scoala. Scoala fiind la 6 km. Aloo! Cumpar cal si caruta! Am nevoie de Luni pana in Iunie 2024. Sa duc copchilu’ la scoala. Fara sa poluez si sa nu aglomerez Bucurestiu’! Daca ai cal electric e si mai bine. Da’ sa aiba baterie buna care sa NU polueze mai mult decat 100 de masini normale la un loc! Si caruta sa fie conform normelor! Eventual sa fie non binary. Si sa se identifice cu o pisica. Asa vom avea o pisica trasa de cal electric. Si va porni daca zic “Brrr miau”, a scris Adda, pe pagina ei de Instagram.

Adda alături de soțul ei, Cătălin Rizea și fiul lor, Alexandru [Sursa foto: Instagram]

Adda, sfaturi prețioase pentru fanele ei

Adda este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară, astfel că, după fiecare concert, își petrece timpul vorbind și fotografiindu-se cu fanii și fanele ei.

Ei bine, de curând, artista a observat un lucru ieșit din comun la domnișoarele care se pozează cu ea și apoi publică imaginile în mediul online. Mai exact, Adda a descoperit că adolescentele obișnuiesc să își acopere fața în postările de pe internet, din cauza faptului că nu sunt mulțumite de felul în care arată. Acest lucru a făcut-o pe artistă să reacționeze și să le sfătuiască pe fete să se aprecieze mai mult, pentru că perfecțiunea nu există.

Citeste si: „Îmi pare rău că au trecut 27 de ani şi nu realizează că nu e bine. Nu e bine pentru copilul lui. Sunt total dezamăgită.” Cornel Palade a vrut să se despartă de soția lui- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV: ”Toată lumea a fugit în stradă, le-a fost frică să se întoarcă în casă”. Mărturiile cutremurătoare ale unor români după cutremurul din Maroc- stirilekanald.ro

Citeste si: Mama lui Cabral a fost la un pas de tragedie, chiar sub ochii fiului ei. Actorul a alergat într-un suflet către părintele său- radioimpuls.ro

Citește și: „Simt că nu mai pot” Adda este într-o luptă continuă cu boala Lyme! Artista a făcut noi mărturisiri dureroase despre starea de sănătate: „Sper să nu mai treacă nimeni prin iadul ăsta”

”De mult voiam să abordez subiectul asta pentru că se întâmplă la fiecare concert. Cel mai des la fete văd asta. Facem poze direct cu filtre în care au față acoperită sau și-o acoperă ulterior și postează așa. Pe o față am întrebat-o odată de ce face asta. Și mi-a răspuns “Nu sunt frumoasă!”. Era foarte frumoasă! Și mi-a rupt inima. Și apoi, înainte să-i țin prelegerea aferentă, mi-am dat seama că noi greșim. Noi ăștia publici. Noi ăștia “perfecții” lumii. Că le arătăm o lume editată și falsă. Nimeni nu este perfect. Și 90% din ce este pe online este editat. Și eu îmi editam mai demult pozele. Și acum o fac, dar nu mai folosesc faceapp. Pentru că folosindu-l, am început să nu mă mai plac. Și am zis… ok, asta nu e bine. Pentru sănătatea mea sufletească și mentală. Mi se spune des. “De ce te postezi ciufulită sau nemachiată?!”, “Tu trebuie să fii perfectă!”. Nu. Nu trebuie să fiu perfectă. Și nici nu o să fiu. Tot ce pot să fac este să mă iubesc așa cum sunt. Și să radiez iubire. Pentru că iubirea înseamnă frumusețe. Și frumusețea e subiectivă. Și s-a găsit unu în lumea asta care să mă placă așa cum m-a lăsat natură. Și m-a luat de nevasta. Iubiți-va, fetelor. Cu coșuri, celulită, vergeturi. Cu riduri, alunițe, cicatrici. Toate aceste “accesorii” spun povești despre noi. În special povești despre curaj. Și hai să fim mai bune, noi fetele, mai ales, una cu cealaltă. Că prea ne lovim, ne comparăm și uităm ce înseamnă respectul și empatia”, a scris Adda, pe contul său de Facebook.