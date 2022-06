Adda, declarații tranșante pe internet, după ce Justin Bieber a anunțat că are probleme de sănătate: „Hai să nu mai râdem”

In articol:

Cu doar câteva zile în urmă, Justin Bieber s-a postat pe internet într-o ipostază care i-a îngrijorat pe fani, fără doar și poate. Tânărul artist se confruntă cu o boală foarte gravă, care a dus la paralizia unei părți din față. Cântărețul a postat un filmuleț de trei minute, în care a povestit exact ce problemă are.

Astfel, conform spuselor sale, Bieber a fost diagnosticat cu sindromul Ransay Hunt, o boală rară, provocată de virusul herpes zoster.

"Este de la acest virus, care atacă nervul din ureche și nervii faciali și care a făcut ca fața mea să devină imobilă. După cum puteți vedea, acest ochi nu clipește. Nu pot să zâmbesc pe această parte a feței mele. Această nară nu se mișcă. Deci, există o paralizie completă pe această parte a feței mele (n.r. partea dreaptă). Deci, pentru cei care sunt frustrați de anulările spectacolelor mele, le spun că e evident că nu pot să le susțin. Este destul de grav, după cum puteți vedea. Mi-aș dori să nu fie așa, dar, evident, corpul meu îmi spune că trebuie să o iau mai încet. Sper că mă înțelegeți. Voi folosi această perioadă pentru a mă odihni și a mă relaxa și pentru a reveni la sută la sută. Mi-a fost din ce în ce mai greu să mănânc, ceea ce a fost extrem de frustrant. Rugați-vă, vă rog, pentru mine!", a dezvăluit Justin Bieber, pe rețelele de socializare.

De asemenea, artista româncă, Adda, a făcut o serie de declarații pe internet, la scurt timp după ce a aflat de problemele cu care se confruntă starul canadian, Justin Bieber. Iată ce a spus artista!

Citeste si: Cătălin Moroșanu a făcut declarații surprinzătoare despre abstinență. „Să nu văd femei!”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Justin Bieber [Sursa foto: Instagram]

Ce a transmis Adda, după ce a aflat de boala lui Justin Bieber

Conoscuta cântăreață, Adda, a transmis un mesaj pe pagina personală de Instagram, în care a explicat concret despre ce este vorba privind problemele de sănătate cu care se confruntă Justin Bieber

Citeste si: Cum a decurs cununia dintre Adda și Cătălin Rizea: ”Ca la noi, la nimeni”. Artista a spus abia acum adevărul, la 6 ani distanță: „Urma doar să fake-uim”

Artista a fost deranjată că, în ultima perioadă, mai precis de când Justin Bieber a anunțat că este grav bolnav, iar o parte din față i-a paralizat, foarte mulți oameni au râs chiar de ceea ce i s-a întâmplat starului canadian.

„Se numește ”boala sărutului” în termeni populari pentru că se transmite prin fluide. Virusul EPSTEIN BARR- îl luăm toți în copilărie de la mâini murdare etc și avem simptome ”inofensive” care imită răceala. El se reactivează de mai multe ori pe parcrusul vieții și provoacă de la tiroida hasimoto la cancer limfatic, boala lyme, leucemii, paralizii etc. Ar trebui să ne testăm anticorpii igm igg cel puțin de 2 ori pe an. Sunt peste 60 de ulpini și o mare parte din probleme (dacă avem) sunt de la EBV. Din cauza imunității scăzute, alimentație sau alte afecțiuni colaterale, când se reactivează, face ravagii. Nu se poate trata- pentru că este virus- se poate doar menține în stare latentă în celule. Majoritatea oamenilor cu probleme mari de sănătate, chiar și cu alergii, urticarii, probleme hormonale, boli autoimune, parazitare, de sânge etc au acest virus reactivat. Femeile care au ganglionii inflamați inghinal, la sâni, axilă etc- au acest virus reactiivat. Hai să nu mai râdem că se poate întâmpla oricui!”, a transmis Adda, pe pagina personală de Instagram.